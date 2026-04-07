Carlos Vicens não considera o Sp. Braga favorito a vencer a Liga Europa, na véspera de receber o Betis no primeiro jogo dos quartos de final, e recorda que o compatriota Unai Emery, atualmente no Aston Villa, já venceu este troféu por quatro vezes e ainda está em competição.

Como vês o trabalho de Manuel Pellegrini no Betis?

«É alguém que sempre nos mostrou o perfil de jogo que quer implementar nas suas equipas, desde há muitos anos, desde que chegou a Espanha para dirigir o Villarreal, com uma trajetória positiva, tanto na América do Sul, como em Espanha e Inglaterra. É alguém que está neste projeto do Betis há quase seis anos, sempre a lutar para estar na Europa, com uma ideai de jogo já muito estabelecida, muito clara, com o mérito e o ter conseguido ano após ano. Sabemos que o Betis explora muito os corredores por fora, procura velocidade. Sabemos que se permitirmos um grande domínio deles, vamos acabar por sofrer. Temos que tentar que joguem longe da nossa baliza e temos de tentar impor o nosso jogo. Tem sido ao longo da temporada, o nosso êxito depende da capacidade de impor o nosso jogo frente a adversários de alto nível, frente a adversários com muito peso. Temos de jogar com muita personalidade, esta eliminatória vai exigi-lo, tanto na primeira mão, como na segunda».

Considera o Betis ou Sp. Braga como favoritos a vencer esta competição?

«É difícil de prognosticar, sabes que os pormenores podem ter muita influência nos jogos. Em todos os jogos podem acontecer muitas coisas. Além disso, temos um compatriota que está a treinar o Aston Villa [Unai Emery] que quando está nesta competição é difícil aos outros ganhá-la. Além desta piada, vamos ver, temos um jogo, vamos por o foco naquilo que podemos controlar, que é a nossa predisposição para irmos competir, estar atento aos detalhes do jogo e ser contundente nas duas áreas. Sabes que o nível de acerto, a este nível, é muito determinante. Vamos tentar aproveitar as nossas oportunidades e tentar defender as do Betis. Vais passar muito por aí esta eliminatória. Temos de entrar com muita ambição, vontade e motivação nesta primeira parte da eliminatória.»

O facto do Betis ser um dos favoritos pode trazer alguma vantagem ao Braga?

«Isso é uma avaliação mais para vocês, eu e a minha equipa técnica analisámos o adversário, os aspetos do jogo deles e o nosso, para tentar vencer o jogo. Sabemos que é um jogo com 180 minutos ou mais. Temos de apresentar a nossa melhor versão. Se os nossos jogadores estiveram no melhor de cada um, estaremos mais próximos de vencer. Passa muito por aí, estarmos atentos aos pormenores, ser preciso nas duas áreas, saber que vais ter de sofrer e que muitos dos teus jogadores tenham um bom dia amanhã e um bom dia na próxima semana.»