Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, destacou a importância de igualar a intensidade diante dos ingleses do Nottingham Forest, na quinta-feira (20h00), no jogo da sétima e penúltima jornada da Liga Europa.

A vitória sobre o Tondela depois dos desaires na Taça da Liga e na Taça de Portugal

«O que mais precisávamos era de uma vitória para a equipa se ressarcir dessas duas derrotas. Chegou de uma forma um pouco agónica, mas tem que servir para limpar essa energia negativa. Contra o Tondela sofremos um penálti perto do fim, que nos deixou com dez, mas a equipa reagiu graças a Hornicek, que nos salvou de termos ficado a perder. A equipa não pensou em proteger-se, mas procurou a vitória. Sentiu-se um alívio depois de uns dias difíceis.»

Sp. Braga, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, luta pela qualificação direta

«É um adversário muito difícil. Ainda há poucos dias conseguiu o empate contra uma equipa que está numa das melhores formas do futebol europeu, que é o Arsenal. Conseguiu não perder e competir. Sabemos que nos vão pôr as coisas muito difíceis.»

Nottingham Forest com um «perfil muito físico»

«Em Inglaterra, encontras equipas com estilos diferentes e que jogam de maneiras diferentes, como no futebol português. É verdade que é um futebol em que se para menos, há um entendimento do jogo para que haja poucas paragens. Temos que trabalhar muito para igualar esses níveis. A energia da equipa é suficientemente alta para estar consciente de que vai precisar da melhor versão.»

Na mesma conferência de imprensa, Carlos Vicens revelou que o médio turco Tikaz, que chega do Besiktas, vai ser oficializado como reforço durante a tarde, tendo referido sobre a mais recente contratação, o central bósnio Barisic, que espera que dê «solidez defensiva» à equipa.