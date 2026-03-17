Na antevisão à receção ao Ferencváros na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Victor Gómez deu a receita para operar a reviravolta. Os minhotos perderam na Hungria (2-0) e, nesta quarta-feira (15h30, transmissão na TVI), estão obrigados a uma tarde de topo. Víctor Gómez está de regresso à convocatória.

Perspetiva sobre a derrota

«A vantagem de ver o jogo de fora passa por perceber o que precisava a equipa na primeira mão. O mais importante está nos detalhes, porque perdemos bolas que resultaram nos golos. A organização defensiva e a eficácia vão ser importantes, porque temos de marcar dois golos e não sofrer para, no mínimo, igualar a eliminatória.»

Fé na Pedreira

«O Sp. Braga já passou por momentos idênticos no passado e venceu. Todos acreditamos que é possível continuar na Liga Europa. Como disse o mister no balneário, quem não acredita que não venha ao jogo.»

«Não penso nos objetivos pessoais, mas quero fazer um grande jogo amanhã e ajudar a equipa. A reviravolta é o mais importante neste momento.»