A propósito do empate entre Sp. Braga e Betis na primeira mão dos “quartos” da Liga Europa, António Salvador destacou novo momento de comunhão entre o clube e os adeptos antes de a bola rolar.

«Ontem, o SC Braga e a cidade respiraram um momento único. Parabéns a todos que idealizaram e concretizaram esta manifestação de apoio: símbolo da nossa paixão, da força dos nossos adeptos e do caminho que juntos queremos percorrer», escreveu nas redes sociais.

Sobre as lesões de Diego Rodrigues e Niakaté, o presidente dos minhotos deixou uma mensagem: «Voltarão ainda mais fortes. Será também por eles que vamos lutar».

«A eliminatória está a meio e tudo faremos para a vencer. Este é o compromisso de todo o grupo e de toda a estrutura.»

O Sp. Braga recebe o Arouca no domingo, para a Liga, e visita o Betis na quinta-feira (20h).