António Salvador elogia momento único do Sp. Braga e da cidade
Presidente dos «Guerreiros» garante que as lesões de Diego Rodrigues e Niakaté vão servir de mote para a vitória sobre o Betis
Presidente dos «Guerreiros» garante que as lesões de Diego Rodrigues e Niakaté vão servir de mote para a vitória sobre o Betis
A propósito do empate entre Sp. Braga e Betis na primeira mão dos “quartos” da Liga Europa, António Salvador destacou novo momento de comunhão entre o clube e os adeptos antes de a bola rolar.
«Ontem, o SC Braga e a cidade respiraram um momento único. Parabéns a todos que idealizaram e concretizaram esta manifestação de apoio: símbolo da nossa paixão, da força dos nossos adeptos e do caminho que juntos queremos percorrer», escreveu nas redes sociais.
Sobre as lesões de Diego Rodrigues e Niakaté, o presidente dos minhotos deixou uma mensagem: «Voltarão ainda mais fortes. Será também por eles que vamos lutar».
«A eliminatória está a meio e tudo faremos para a vencer. Este é o compromisso de todo o grupo e de toda a estrutura.»
O Sp. Braga recebe o Arouca no domingo, para a Liga, e visita o Betis na quinta-feira (20h).