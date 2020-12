Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, lamentou a derrota diante do Belenenses, por 2-1, mas elogiou a atitude da equipa na segunda parte.

«Foi um jogo um pouco ingrato. Começámos bem, mas depois caímos um pouco. Deixámo-nos embalar pelo ritmo baixo que o adversário imprimiu no jogo. O Belenenses fez o 1-0 e depois, injustamente, chegou ao 2-0 em cima do intervalo. Esse golo foi crucial.

A segunda parte foi completamente diferente. Fomos muito fortes. A entrada do Fransérgio e do Schettine deram dinamismo a uma equipa que estava ferida. Fizemos uma segunda parte galopante. Primeiro com onze, depois com dez ainda conseguimos fazer o 2-1. Não conseguimos fazer o empate, mas fomos valentes até ao fim, num contexto nada fácil, com um relvado pesado. Quisemos muito inverter o resultado, mesmo com 10, mas infelizmente não conseguimos.

[cansaço do jogo do AEK pode justificar?]

«Se não me desculpo com o cansaço, não vou estar a falar dele. O cansaço não pode servir de desculpa. Olho para a minha equipa e para o que fez: na primeira parte não estivemos ao nosso nível, mas na segunda estivemos muito bem. A jogar com dez, os meus jogadores foram inexcedíveis e até parecia que estávamos a jogar com 12. Foi pena nem chegar ao empate, porque penso que era o resultado que mais se ajustava ao jogo».

[como se recupera depois de uma derrota neste ciclo?]

«Recupera-se fazendo a segunda parte que fizemos. Isso mostra que está recuperada a equipa e preparada para o próximo jogo. Se mantivéssemos o que fizemos na primeira parte, eu teria um problema em mãos. Mas com a atitude da segunda parte, mesmo com dez, o meu trabalho está facilitado.»