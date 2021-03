Abel Ruiz revelou que contou com o apoio especial do «ídolo» David Villa no período em que era pouco utilizado no Sp. Braga. A vida do jovem avançado espanhol começou a mudar em janeiro de 2021, quando conquistou o seu espaço na equipa de Carlos Carvalhal depois da saída de Paulinho para o Sporting.

O jovem avançado, titular na seleção de sub-21 espanhola, na fase final do Campeonato da Europa, deu conta do bom momento que está a viver numa entrevista à agência EFE. «Estou muito contente. Fiz meia temporada sem jogar muito no meu clube, mas a partir de janeiro comecei a jogar bastante e comecei a ganhar ritmo. Vim com boas sensações para este Europeu, o selecionador deu-me confiança e estou a tentar corresponder da melhor forma possível», começou por contar.

Uma confiança que começou a crescer com a entrada no novo ano. «Tinha um avançado [Paulinho] à minha frente que era muito bom e que tinha muita experiência no clube. Procurei aprender muito com ele. Em janeiro ele decidiu sair para o Sporting e o treinador começou a confiar um pouco mais em mim. Eu sabia que estava a trabalhar bem e que ia aproveitar a oportunidade. Estou a cem por cento com a equipa e com o clube e isso notou-se nos últimos meses», prosseguiu.

Mas a verdade é que até janeiro, Abel Ruiz passou por um momento difícil. «Quando não jogas, a única coisa que podes fazer é trabalhar ao máximo cada dia e lutar para ter minutos. Encarei isso com normalidade, trabalhando no dia a dia. Se tinha de ficar mais três horas no treino, ficava e isso deu-me um impulso para demonstrar o que sou», contou.

A vida de Abel Ruiz deu uma volta de 180 graus e, agora, além de ser titular no Sp. Braga, o jovem avançado tem recebido elogios de todos os quadrantes. Há poucas semanas, o antigo internacional espanhol David Villa apontou mesmo o jovem avançado como o «futuro 9 da seleção espanhola».

«Ao ouvir essas palavras de um grandíssimo jogador como David só posso agradecer. Tenho a sorte de poder estar no dia a dia com ele, de o ter próximo de mim. Dá-me conselhos que são muito úteis. Ele foi o número 9 da seleção durante muitos anos, é o melhor marcador da seleção, conseguiu tudo o que se pode conseguir no futebol. Tê-lo por perto é incrível para mim», contou.

Abel Ruiz conta depois que David Villa foi determinante nos momentos mais difíceis. «Foi nesses momentos que ele esteve presente e me contou a sua experiência quando jogou no Sp. Gijón, Saragoça e Valencia em que também era pouco utilizado, mas acabou por ganhar confiança e chegar à seleção. Deu-me conselhos muito bons que me serviram nesse momento em que não estava a jogar muito, disse-me para continuar a trabalhar no dia a dia para depois alcançar o que estou agora a conseguir», acrescentou.

Quanto ao Sp. Braga, Abel Ruiz fala numa temporada especial em ano de centenário do clube. «É uma época muito importante para o clube. O clube concentrou todos os esforços nesta temporada porque é o ano do centenário e querem alcançar o máximo. Estivemos na final da Taça da Liga, não a conseguimos ganhar, mas estivemos próximos. Também estamos na final da Taça de Portugal e no campeonato estivemos em terceiro ao longo de muitas jornadas. Agora caímos para o quarto lugar, mas podemos lutar contra o segundo e o terceiro. Temos uma grande equipa e podemos perfeitamente entrar na Champions. Temos essa confiança», conta.

Além da qualificação para a Champions, Abel Ruiz destaca ainda a importância de vencer a Taça de Portugal na final com o Benfica em ano do centenário. «Este ano já jogámos três jogos contra eles e vencemos dois. Podemos perfeitamente conseguir mais uma vitória. Temos uma grande equipa e acreditamos no que podemos fazer. É uma final, pode acontecer tudo«, comentou ainda.