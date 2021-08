Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (1-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Marcou no fim, mas a equipa demorou a encostar o Sporting às cordas]

- Acho que fizemos um grande jogo frente a uma grande equipa como o Sporting. Perdemos o jogo por detalhes. Sofremos um golo no final da primeira parte e outro no início da segunda. Isso matou-nos, tentámos reagir no início da segunda parte, mas já não conseguimos levar pontos daqui do nosso estádio. Queríamos dar uma alegria aos nossos adeptos, era o que queríamos mais depois do regresso dos adeptos. Ainda falta muito campeonato, para a próxima semana temos outro jogo.

[No início da segunda parte o jogo estava equilibrado, mas o Sporting voltou a marcar]

- Sim, acho que o jogo estava dividido. Tivemos boas oportunidades, como aquela do Fábio e do Lucas. Foi um jogo dividido e aquele golo antes do descanso matou-nos. Tentámos reagir, mas ficámos com este 2-1. Queríamos dar uma alegria aos adeptos aqui em casa. Vamos tentar no próximo jogo aqui em casa.

[O Braga procura aproximar-se dos grandes, mas não conseguiu ganhar ao Sporting duas vezes esta época]

- Jogamos sempre a cem por cento, seja quem seja o rival, jogamos sempre para ganhar. Este jogo era importante, mas o da próxima semana é mais importante porque é o próximo. Só pensamos nisso. Jogo a jogo, tentar tirar os três pontos de cada jogo.