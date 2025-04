Afonso Patrão, jogador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Sporting (1-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da Liga. O jovem avançado marcou o golo do empate já perto do final do jogo.

Estreia a marcar pelo Sp. Braga, está a viver um sonho?

«É verdade, é um sonho. Claro que não conseguimos a vitória, mas sair do banco e marcar um golo destes é um orgulho imenso. Tenho de agradecer aos meus pais, ao meu avô, à minha irmã, aos adeptos e aos meus colegas, sem eles isto não era possível».

Consegue descrever o que sente?

«Ainda não, estou com muita adrenalina, mas tenho a certeza que hoje, quando me for deitar, vou olhar para isto e vou pensar. Foi um momento muito bom na minha carreira e espero ter mais destes».