Álvaro Djaló despediu-se esta segunda-feira do Sp. Braga, a caminho do Athletic Bilbao, com uma menagem publicada nas redes sociais em que recorda os melhores momentos e, sobretudo, as «grandes pessoas» que leva no coração.

«Foi muito bonito fazer parte da tua história, Sporting Clube de Braga. Cheguei a esta casa com 17 anos… E saio daqui um homem diferente, com 24 anos e carregado de memórias ímpares e vários sonhos cumpridos! Era um menino da formação carregado de ilusão, passei pelos Sub-19, pelos Sub-23, pelo Braga B e, finalmente, consegui chegar à equipa principal!! Com muito esforço e com muito sacrifício! Sem isso também nada na minha carreira teria sido possível!», começar por recordar o avançado espanhol que está na pré-convocatória de Espanha para o Euro2024.

O avançado de 24 anos recorda, depois, os melhores momentos que viveu no clube minhoto. «Grandes assistências, golos inesquecíveis, vitórias memoráveis, a minha estreia na Liga dos Campeões… Jamais esquecerei todos esses momentos que vivi com esta camisola vestida! Mas, acima de tudo, ficam no meu coração todas as grandes pessoas que fui conhecendo nesta casa ao longo de todos estes anos! Serei sempre um de vós, Guerreiros», escreveu ainda.

Depois de ter terminado a formação no Sp. Braga, Alvaro Djaló jogou as últimas duas temporadas no plantel principal dos minhotos e, na última época, acumulou 47 jogos, marcou 16 golos e fez 5 assistências em todas as competições.