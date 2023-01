António Salvador garantiu na segunda-feira querer um Sp. Braga «maior, mais forte e mais vencedor, que concretize a ambição e a força» da cidade e do seu povo.

O presidente dos minhotos discursava na Gala Legião de Ouro, que encerrou as comemorações do 102.º aniversário do clube e atribuiu os habituais prémios a personalidades e atletas, que se realizou no Theatro Circo, em Braga.

Salvador: «Há muitas abordagens e propostas concretas pelo Vitinha»

António Salvador mostrou-se «otimista» e «entusiasta» quanto ao futuro do clube, assente na «firme convicção» de que o Sp. Braga está «muito mais dotado e capaz», pelas condições estruturais e pela «capacidade e talento» dos seus recursos humanos.

«A História é a maior prova de que as instituições e as organizações que não se renovam e não se reinventam estão condenadas à irrelevância e ao desaparecimento. Os sócios e adeptos do nosso clube sabem que não me atemorizo nem me escondo perante os desafios. Sabem que não me refugio no fácil, no simples e no confortável. Sabem que quero e não deixarei de me bater por um clube maior, mais forte e mais vencedor, que concretize a ambição e a força da nossa cidade e do nosso povo», afirmou.

O presidente arsenalista foi claro: «Tenho a energia, a motivação e a coragem para ajudar a concretizar aquilo que todos os sócios e adeptos querem: que o Sp. Braga continue a crescer e alcance feitos mais altos e mais relevantes do que aqueles que já atingimos ao longo destes 20 anos de percurso conjunto».

António Salvador aproveitou também a ocasião para deixar elogios a Joaquim Oliveira, a quem o clube atribuiu o prémio «Guerreiro de Ouro e Mérito».

«Como os mais antigos recordarão, o Sp. Braga passou por dificuldades que coincidiram com a criação da SAD, em 1998. Foi um período difícil, só possível de ser superado com a ajuda de pessoas como Joaquim Oliveira, que se tornou um dos principais acionistas da SAD através da participação da Olivedesportos», lembrou.

Em novembro de 2022, a Qatar Sports Investment comprou a participação da Olivedesportos.

No regresso da Gala Legião de Ouro após o cancelamento nos dois anos anteriores por causa da situação pandémica relacionada com a Covid-19, os outros principais galardões foram para Ricardo Horta (‘Guerreiro de Ouro e Mérito’), Carlos Carvalhal (treinador do ano), Matheus (futebolista do ano), Vitinha (revelação) e Mariana Machado (atleta do ano).