Na antecâmara de um determinante desafio europeu e da receção ao Sporting, os «Guerreiros» cravaram posições no sopé da Freita para se aproximarem do pódio da Liga.

Na noite deste domingo, em encontro da 10.ª ronda, os comandados de Carlos Carvalhal triunfaram sobre o Arouca (1-2).

Depois do duelo com o Vitória de Guimarães, para a Taça da Liga, o timoneiro dos minhotos promoveu três trocas, apostando em Zalazar, André Horta e El Ouazzani. Ora, em sentido oposto, João Moutinho, Ricardo Horta e Roberto Fernández foram relegados para a condição de suplente.

Entre os «Lobos», Vasco Seabra – em estreia – apenas surpreendeu com a titularidade de Trezza e Yalcin, nos lugares de Sylla e Henrique Araújo.

Num final de tarde ameno – a adivinhar o verão de São Martinho – o Sp. Braga geriu o ritmo e conteve as investidas do Arouca depois de cedo alcançar a vantagem.

Recorde a história deste duelo.

Assumindo um ritmo elevado, os «Lobos» mostraram-se determinados a mostrar os dentes depois da derrota frente ao Estoril. Do outro lado, o Sp. Braga aproveitava essa vontade do Arouca para contra-atacar, sobretudo pelo corredor direito, com Roger, Bruma e Zalazar em evidência.

De parada e resposta, entre duelos bem apimentados, o Sp. Braga sentiu a vantagem muito próxima ao minuto 15, quando – na sequência de um canto – o cabeceamento de Niakaté foi desviado pelo braço de David Simão.

Assim, Bruma rematou para a esquerda e inaugurou o marcador, enchendo o balão pela segunda vez na Liga.

Ao golo do Sp. Braga seguiu-se a reação imediata dos anfitriões, apostando em Tiago Esgaio e Ivo Rodrigues nas laterais, com Jason e Trezza por dentro. Ainda assim, a defesa minhota controlou as incidências, mantendo os contra-ataques conduzidos por Bruma e Roger.

Até ao intervalo, os ânimos aqueceram, entre duelos, cartões amarelos e o ascendente da turma de Vasco Seabra. O relógio assinalava 40m, quando Matheus impediu um golo de Ivo Rodrigues.

No coração da área, o avançado dos «Lobos» foi incapaz de desviar o esférico do guardião brasileiro, para desespero dos adeptos.

Desta forma, aquando da pausa, o empate não seria um resultado surpreendente. Todavia, o desacerto e nervosismo dos anfitriões na construção adiantada acompanharam o azar de David Simão ao minuto 15.

Ampliar e resistir

No regresso à ação, o Arouca manteve a pressão ofensiva, ainda que de pólvora seca. Na outra extremidade, à primeira oportunidade, El Ouazzani agradeceu o espaço no meio para bater Mantl e assinar o quarto golo na Liga. Estavam decorridos 55 minutos.

Entre trocas, a frustração dos «Lobos» foi aproveitada pelos «Guerreiros» para espreitarem o sentenciar da contenda. Se Mantl manteve o Arouca em jogo, Matheus impediu os anfitriões de reduzirem.

Apesar das entradas de Henrique Araújo e de Sylla, além de adiantar unidades, Vasco Seabra terá tomado notas quanto aos índices de ineficácia dos seus pupilos. Até porque o golo de Sylla, aos 90+1m, surgiu tarde demais.

O segundo triunfo consecutivo permite ao Sp. Braga subir ao quarto posto, com 20 pontos.

No calendário dos comandados de Carvalhal segue-se a visita aos suecos do Elfsborg (quinta-feira, 17h45), na quarta ronda da Liga Europa.

De recordar que os «Guerreiros» precisam de vencer para subir a lugares de play-off de qualificação para os «oitavos». O Sp. Braga ocupa o 26.º lugar da Liga Europa, com três pontos.

Depois, na tarde de domingo (18h45), os minhotos receberão o líder Sporting, na 11.ª ronda da Liga.

Por sua vez, o Arouca, que não vence em casa desde agosto, permanece no 15.º lugar, com sete pontos, mais um do que o Estrela (16.º) e mais três face ao lanterna vermelha, o Farense (18.º).

Na próxima ronda, na tarde de sábado (18h), o Arouca visitará o Famalicão (7.º).