O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, frisou este sábado que os bracarenses terão de ser mais capazes e competentes para vencer no terreno do Rio Ave, no domingo, em jogo da sexta jornada da Liga.

Os bracarenses venceram o Malmö por 2-0, na Suécia, na quinta-feira, na primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, tendo somado a quinta vitória consecutiva em todas as provas (mais um empate), enquanto o Rio Ave, depois de um mau início de campeonato com derrotas nas primeiras duas jornadas, não perde há três rondas seguidas, com dois empates e, pelo meio, a vitória caseira sobre o campeão nacional FC Porto (3-1).

«Sim, conhecemos o passado mais recente do Rio Ave, ganhou ao FC Porto, em casa. Sabemos que é uma equipa muito concentrada, aguerrida e determinada, tal como o seu treinador tem pedido. Tem jogadores com qualidade individual e sabemos que o Rio Ave nos vai criar dificuldades. Estamos preparados e temos, por obrigação, de saber o que nos é permitido fazer para ultrapassar o Rio Ave. A nossa ambição é ganhar o jogo, temos de ser mais capazes e competentes porque queremos sair de lá vencedores», frisou.

O técnico de 50 anos admitiu que o minhotos estão a fazer «um arranque de temporada muito produtivo».

«Entrámos nesta fase de maior densidade competitiva com os jogos da Liga Europa, demos uma boa resposta na Suécia, na quinta-feira, mas virámos logo a atenção para o jogo de Vila do Conde, querermos dar uma resposta muito positiva. Quero a equipa preparada e capaz de poder lugar por ganhar o jogo», reforçou.

Artur Jorge revelou ainda que vai fazer alterações na equipa.

«Não vamos apresentar o mesmo onze que na Suécia, isso é garantido. Vamos ter a equipa preparada para a exigência de competir de três em três dias, mas também temos um plantel com qualidade individual para que não se perca qualidade face às alterações que existirem e continuar a ter uma equipa consistente», disse.

Sporting de Braga e Rio Ave defrontam-se este domingo, a partir das 20h30, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, jogo que será arbitrado por Luís Godinho.