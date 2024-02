Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota em casa diante do Qarabag (2-4), em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

- É uma derrota muito difícil de explicar. Temos sentido alguma intranquilidade, perdemos aqui hoje, a eliminatória está a meio e acho que é o momento para refletir, para poder juntar. Temos de fazer esta abordagem no imediato. Sabemos que daqui a dois dias estamos a competir (Sp. Braga recebe o Farense) e temos de jogar na próxima quinta-feira. É difícil explicar e fazer mais do que fizemos.

O golo nos descontos ainda abre perspetivas para o segundo jogo?

- Não abre, porque não é este o resultado que queríamos, mas encurta distâncias. Um 3-0 será suficiente, mas o jogo ficou difícil para nós, com responsabilidade nossa também.

Viram-se lenços brancos nas bancadas, compreende a revolta dos adeptos?

- Claro que sim, até porque a revolta será com o treinador que é aquele que tem de dar a cara neste momento. Temos de trabalhar mais, fazer mais, para termos os adeptos connosco.

A que se deve esta quebra do Sp. Braga nesta altura da temporada?

- É uma questão do tempo, um tempo de grande insatisfação, de contestação mesmo, esperamos que o tempo seja bom para nós para estarmos aqui em comunhão com os nossos adeptos. O que levo daqui hoje é a mesma mágoa do que todos eles, eles não mereciam. Até sofrermos o terceiro golo, foi uma lição para nós a forma como eles [adeptos] nos apoiaram. Não estivemos à altura do que os adeptos nos deram.