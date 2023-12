O Sp. Braga defronta neste sábado o Casa Pia com a ambição de regressar aos triunfos para a Liga após a derrota caseira com o Benfica.

«Alterou a forma de jogar, agora com uma linha de quatro [na defesa], e com mais gente por dentro nas suas dinâmicas. Vem de uma vitória em Chaves e penso que poderá jogar de forma idêntica amanhã [sábado], é uma equipa difícil, mas temos que olhar para o nosso desempenho e ambição para somarmos mais três pontos e continuarmos o percurso de vitórias», projetou Artur Jorge.

Em janeiro, os arsenalistas terão um mês muito exigente que pode ter sete jogos e duelos com V. Guimarães, Sporting, Benfica e FC Porto para diferentes competições.

«Não sei se será o maior desafio desde que aqui chegámos, mas temos um mês tremendamente difícil em três competições diferentes. Serão sete jogos, porque esperamos ir à final da Taça da Liga, de grande dificuldade, com equipas que estão todas em posições cimeiras. Mas queremos dar resposta em cada um dos jogos», vincou o treinador do Sp. Braga, que foi ainda confrontado com a reabertura do mercado.

«Não acredito que haja algum jogador do Sporting de Braga que queira sair. Sei que estão todos satisfeitos por estarem aqui, jogando mais ou menos, mas claro que há uma maior satisfação de quem joga, como em todos os clubes», disse.

Para o jogo deste sábado, José Fonte é baixa por castigo, enquanto Álvaro Djaló e Al Musrati também fica de fora, mas por lesão.

Em janeiro, refira-se, o Sp. Braga deverá perder vários jogadores para o CAN: à cabeça, Banza, melhor marcador da Liga que foi chamado pelo Congo. Niakaté (Mali) também deverá ser chamado. «Já sabia que íamos ter esta competição que nos ia retirar três jogadores e haverá alguns jogos em que teremos que improvisar ou ajustar as nossas opções face a essas perdas. O mercado [de janeiro] resume-se a oportunidades que possam surgir, sabendo que temos muitos jogadores cobiçados para poderem sair», disse Artur Jorge.