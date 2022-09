Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Rio Ave:

«Hoje tivemos aqui um grande Braga. Um Braga que fez uma primeira parte em que acaba por ser completamente dominador e onde controlou todos os momentos de jogo. Fizemos dois golos frutos de uma eficácia forte e tivemos a capacidade de gerir os tempos de jogo.

Na segunda parte tentámos manter esse registo. Tivemos uma reação do adversário e obrigou-nos a ter mais cuidados. Conseguimos fazer um terceiro golo e depois ainda tivemos oportunidade para marcar mais. Depois, na parte final, com algum relaxamento da equipa, tivemos uma reação com golos do adversário.

Como treinador, tiro aquilo que é positivo. A equipa soube sofrer quando assim foi preciso, sofreu no final para manter o resultado. Fico com grande satisfação por ver os atletas sofrer quando é preciso.

[reação foi mérito do Rio Ave ou demérito do Sp. Braga] Não é justo considerar mais mérito de um ou de outro. As duas equipas procuraram fazer aquilo que precisavam. O Rio Ave meteu mais avançados para tentar marcar golos e diminuir a diferença. Nós no final agarrámo-nos ao resultado para sair daqui com a vitória, que era isso que interessava. Eu como treinador do Sp. Braga digo que tivemos mérito naquilo que conseguimos fazer. Pelo que foram os 90 minutos, houve justiça no resultado.

[relaxamento tem a ver com o calendário apertado?] Notou-se alguma fadiga da equipa na etapa final, o que me parece compreensível. Contudo, devemos ser mais eficazes e capazes para não permitir oportunidades ao adversário. Eu digo que foi algum relaxamento porque tínhamos uma vantagem confortável. Não acredito que estivéssemos a pensar no jogo de quinta-feira e os meus jogadores são experientes e sabem que temos de estar concentrados do primeiro ao último minuto.».