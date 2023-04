Artur Jorge diz que a prioridade do Sp. Braga, nesta altura, passa por conservar o terceiro lugar na Liga, mas o líder dos minhotos também quer ir esta sexta-feira ao Estádio Nacional para recuperar os «três pontos perdidos» diante do Casa Pia na primeira volta do campeonato.

Os resultados da última jornada colocaram o Sp. Braga a apenas seis pontos do líder Benfica e a dois do segundo classificado, o FC Porto, e com mais sete pontos do que o quarto classificado, o Sporting, mas o treinador não vai redefinir objetivos.

«Estes seis jogos [finais], os 18 pontos em disputa, serão de uma extrema importância para conservar o terceiro lugar. O importante para mim é ter o Sp. Braga no pódio e é nesse sentido que vamos atacar estes jogos, sem estar a redefinir objetivos», começou por enunciar o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Casa Pia, marcado para as 20h15 desta sexta-feira.

«Acima de tudo queremos manter a posição que queremos, olhando, obviamente, para os dois lugares acima, mas dependemos dos seus resultados. No que depende de nós, o nosso compromisso é não deixar aproximar o quarto classificado», acrescentou o treinador.

Artur Jorge considera que o entusiasmo e a ambição dos adeptos é mais «um reconhecimento pelo que a equipa tem feito», mas também lembra que a equipa não depende de si própria para subir mais na classificação. «O desempenho que temos tido faz com que queiram mais e mais, é a ambição natural dos adeptos, temos que ser capazes de gerir essas expectativas porque não dependemos só de nós para chegar ao segundo e primeiro lugares», disse.

O Sp. Braga somou cinco triunfos e um empate nos últimos seis jogos (mais a goleada por 5-0 diante do Nacional, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal), enquanto o Casa Pia venceu apenas um jogo nas últimas cinco rondas.

As duas equipas já se defrontaram duas vezes esta época, com uma vitória para cada lado: o Casa Pia venceu, em Braga, para o campeonato (1-0), enquanto os minhotos venceram, em casa, para a Taça da Liga (1-0).

Artur Jorge não esquece a derrota no campeonato e frisou que a equipa tem uma «ambição acrescida em relação a este jogo para recuperar esses três pontos perdidos».

Notando que jogar primeiro que os adversários «pode ser uma vantagem» apenas «se ganhar», Artur Jorge prometeu uma equipa «determinada e com a mesma ambição de sempre» e destacou os registos ofensivo e defensivo dos últimos sete jogos, com 18 golos marcados e apenas dois consentidos.

«É sempre mais difícil ter o ponto de partida de estar a ganhar porque queremos continuar e ter a ambição de não nos cansarmos de ganhar», notou.

Com o fim do Ramadão, Serdar, Niakaté e Al Musrati, sobretudo os dois últimos, estarão em melhores condições físicas para ajudar a equipa, revelando ainda a recuperação total de Sequeira e a boa evolução de Castro, o único indisponível nesta altura.

Artur Jorge comentou ainda as recentes boas exibições de Borja, frisando que «sempre» contou com o lateral esquerdo colombiano: «Quando teve a sua oportunidade de jogar com maior continuidade fez o que sabíamos que ele era capaz de fazer».