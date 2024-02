Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da goleada consentida diante do Sporting (0-5), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- A análise é simples, o resultado é expressivo. O resultado traz justiça porque o Sporting foi melhor equipa do que nós, mas também me parece que o resultado é pesado para aquilo que fizemos em campo. Perdemos aqui três pontos, dar mérito ao Sporting a apontar as baterias para o próximo jogo. Este ficou para trás.

Que diferenças é que encontra em relação à meia-final da Taça da Liga?

- Há um detalhe que o próprio Ruben confirmou, que foi a eficácia do Sporting. É mais mérito deles do que o nosso comportamento defensivo. Preparámos o jogo pensando naquilo que o Sporting podia trazer, que é identificado pela maioria das equipas contrárias. Pela forma como jogámos a meia-final da Taça da Liga, estávamos à espera que fossem os centrais do Sporting a carregar mais a bola. O primeiro golo oferecemos. Tivemos uma primeira parte em que sofremos esse infortúnio. Depois, no segundo golo, todos nós estávamos identificado com aquilo que podia acontecer. Acabámos por ficar em desvantagem, o que nos leva a pensar a segunda parte de uma forma diferente. Tentámos ser mais agressivos ofensivamente. Quando tentámos arriscar um bocado mais, prescindindo de Vítor Carvalho, tivemos uma grande oportunidade para reduzir, falhámos nós e sofremos nós. Com o 3-0, a equipa quebrou animicamente. Seria muito mais difícil chegar a um resultado positivo e acabámos por sofrer um resultado muito mais pesado.

Em relação aos outros jogos com o Sporting, faltou concentração?

- Sim, é um facto, que acabámos por sofrer um golo num lance individual, permitimos que o Sporting, no primeiro remate, fizesse o primeiro golo. Isso causa instabilidade, não só ao jogador em causa, mas a toda a equipa. Muito cedo em desvantagem diante de uma equipa muito forte, faz com que sintamos esse desconforto.

O Sp. Braga fica fora da luta pelo título e da luta por um lugar na Champions?

- Quanto à classificação, no final faremos as nossas contas, mas já sabíamos desde o início que ia ser muito difícil apenas com um acesso direto e uma vaga para as pré-eliminatórias. Há adversários mais capacitados do que nós para isso.

Este jogo é para esquecer ou para relembrar? A época fica aquém das expetativas?

- Somos detentores de um troféu já em Portugal. Sobre o resultado pesado já falamos sobre ele. Quanto às expetativas, queremos sempre mais, mas não podemos olhar para isto como um problema que nos possa afetar. Temos uma segunda parte da época em que queremos continuar num caminho de sucesso, coisa que hoje não tivemos aqui.