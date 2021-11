A goleada do Benfica sobre o Sp. Braga contou com quatro espectadores ilustres nos camarotes do Estádio da Luz: Bernardo Silva, João Félix, Ruben Dias e João Cancelo aproveitaram a viagem a Lisboa, para esta segunda-feira se juntarem aos trabalhos da Seleção Nacional, para dar um salto ao Estádio da Luz e ver o clube onde se formaram ao vivo.

Recorde-se que os internacionais portugueses tiveram sortes diferentes este fim de semana: o Manchester City venceu o Manchester United, no dérbi da cidade inglesa, num jogo em que Bernardo Silva até fez um golo, enquanto o At. Madrid empatou com o Valencia, tendo a equipa sofrido dois golos após a entrada de João Félix em campo.

Apesar disso, e neste regresso a Portugal, os quatro jogadores mostraram-se bem dispostos nas bancadas do Estádio da Luz, onde mataram saudades do clube e do estádio que os formou para o futebol.