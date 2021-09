Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações após o empate em Ponta Delgada:



«Um jogo que no início estava um pouco repartido, mas depois, com o decorrer do tempo, conseguimos levar o Santa Clara para trás. A partir dos 20 minutos e até ao intervalo o Santa Clara resguardou-se.

Acontece aquilo que acontece muitas vezes no futebol. A equipa está a ganhar e recua. Não há intencionalidade do treinador e dos jogadores em recuar. É o intuito de guardar o resultado. A equipa pôs-se cá atras e pôs-se a jeito.»

«Eu percebo, o instinto é natural da defesa de guardar aquilo que era precioso que eram os três pontos. A minha equipa trabalhou muito nos 90 minutos para conseguir um bom resultado num campo pesado, num campo difícil, contra um adversário difícil, de qualidade e que se juntou muito e defendeu muito bem.»

«Acho que tirando estes cinco seis minutos [finais], acho que a minha equipa, no cômputo geral, foi, na minha ótica quem mereceu ganhar o jogo, mas também temos de dar mérito ao adversário por acreditar até ao fim.»