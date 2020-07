Carlos Carvalhal traçou os principais objetivos do Sp. Braga para a próxima temporada esta quarta-feira, quando foi apresentado, ao lado do presidente António Salvador, como novo treinador dos guerreiros minhotos. O novo treinador quer, em primeira instância, moldar o plantel à sua ideia de jogo, para depois olhar os adversários «olhos nos olhos» para ganhar todos os jogos, se possível, «com espetáculo».

Um regresso a Braga treze anos depois da última passagem. Um Braga diferente, mas com o mesmo ADN do treinador. «Desta vez vai ser mais simples, esta é a minha pele. O meu ADN é Braga. O meu ADN tem muito do ADN do Braga, sempre o culto de ganhar os jogos todos. Muito satisfeito de voltar a casa e pelo convite do presidente António Salvador. A diferença é avassaladora, entre a minha última passagem, e agora. Voltei a reencontrar várias pessoas amigas. A minha equipa técnica, para além de estar repleta de pessoas de alta competência. Animados por disputar os jogos cara a cara com todos os adversários e para dar alegria aos adeptos do Sp. Braga, que também evoluiu com o clube. Algo que não existia há uns anos atrás. Agora sim, existe braguismo», começou por destacar,

«Só me concentro no meu caminho, que é vencer o primeiro jogo do campeonato, depois o seguinte e por aí fora. Só vou fazer apenas uma promessa que é jogar olhos nos olhos com todos os adversários e tentar vencer todos os jogos», prosseguiu quanto aos objetivos para a nova temporada.

O treinador pretende aplicar no Sp. Braga a mesma receita que utilizou no Rio Ave. Pensar jogo a jogo, sempre com o intuito de ganhar. «Para chegar a Fátima tenho de ir primeiro a Famalicão, depois, a Coimbra, Porto, a todo o lado. Contra qualquer adversário não há maior ambição do que tentar vencer os jogos todos. Vamos ser um adversário difícil para todo os concorrentes da liga portuguesa e da Liga Europa», referiu.

Nesse sentido, o primeiro passo passa por adaptar o plantel à sua ideia de jogo. «Hoje em dia temos de dar respostas rápidas. Primeiro queremos formatar o plantel, fazer um plantel competitivo, onde os jogadores se sintam cómodos, por um lado, e incómodos por outro. Temos de modelar a equipa em função das nossas ideias. Sabemos como queremos jogar, o grau de dificuldade será em função da resposta que os jogadores e a equipa me possam dar. Mas não há segredo, vamos preparar a equipa para ganhar o primeiro jogo, depois o segundo. Não queremos ganhar de qualquer forma, queremos praticar bom futebol», explicou.

Além do treinador, o Sp. Braga já garantiu dois reforços para a próxima temporada: o extremo Iuri Medeiros e o avançado Schetinne. «São jogadores à minha medida. São jogadores que irão entrar no plantel. Só vou falar dos jogadores que pertençam aos quadros do Sp. Braga. Schettine e Iuri, são dois jogadores muito bons. Um avançado muito bom e o Iuri muito criativo, bom nas assistências, bom finalizador e tenho em mim que vai querer fazer algo de diferente neste regresso a Portugal. Sei que tem essa vontade», comentou.

António Salvador, por seu lado, garantiu que Carlos Carvalhal foi a sua primeira opção. «A minha ideia de contratar o Carlos Carvalhal foi a primeira e nunca desisti, mesmo sabendo que ele tinha outras propostas que são públicas. Foi sempre a minha primeira ideia. O Carlos tem uma ideia de jogo, é identificado com os valores deste clube, que é jogar com espetáculo e valorizar os jogadores. Queremos, como ele diz, em cada jogo lutar pela vitória», referiu o presidente do clube que revelou ainda o valor da cláusula do novo treinador. «É o número mágico: 10 milhões».