Carlos Carvalhal está de volta ao Sp. Braga, treze anos depois, depois da primeira passagem em 2006/07. Pelo meio, o treinador teve uma carreira de altos e baixos. Treinou o Sporting, passou pela Turquia, Emirados Árabes Unidos e Inglaterra, onde conduziu o Sheffield Wednesday e o Swansea. Na última época, voltou a Portugal para treinar o Rio Ave e, depois de qualificar a equipa de Vila do Conde para a Liga Europa, está de volta à Pedreira.

«A minha carreira é um bocado atípica. Ajo por impulsos. Lembram-se que estava no Swansea, na Premier League, e vim treinar o Rio Ave. Os meus amigos mais chegados diziam que eu ou era maluco ou tinha uma autoconfiança muito grande. As minhas decisões têm sido muito pouco impulsionadas pelo dinheiro, mas mais pela convicção. Há um principio basilar que tenho desde há uns anos, que é treinar um clube onde sinta que sou desejado. Foi isso que me levou para o Rio Ave», destacou esta quarta-feira no decorrer da apresentação como treinador do Sp. Braga.

O treinador valoriza o lado emocional nas suas opções. «Vivemos num mundo em que às vezes não entendemos a necessidade de estarmos emocionalmente ligados, O mesmo acontece agora. O mais importante é que senti um desejo muito grande do Braga em contar comigo. Isso para mim é muito importante, mais importante do que o dinheiro e prestigio. Se nos querem, vamos criar laços emocionais. Foi assim no Rio Ave e agora no Sp. Braga. Penso pouco na carreira, no dinheiro, se estou a dar um salto para a frente ou para trás», acrescentou.

Além disso, lembra Carvalhal, o Sp. Braga agora tem condições idênticas às de um clube grande. «Paralelamente, o Sp. Braga, neste momento, está num patamar bom, do melhor que há em Portugal. Isto é animador para começar um bom trabalho. O Braga foi sempre por ser conotado por ser uma boa madrasta, mas também somos uma excelente mãe. Há um momento em que temos de dizer ao mundo que somos boa mãe. Estamos aqui para conseguir um objetivo, para ajudar a equipa a ganhar todos os jogos em que vai participar», referiu ainda.