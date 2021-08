Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa, depois do triunfo frente ao Marítimo (2-0) no Estádio dos Barreiros em jogo da 1.ª jornada da Liga:

- Era importante ganhar e conseguimos uma vitória, num jogo muito complicado. Nos últimos cinco anos, o Braga ganhou aqui apenas uma vez, e tínhamos isso em mente. Queríamos matar o borrego, como se costuma dizer, e tentar vencer o jogo. As dificuldades foram patentes sobretudo na primeira parte. Durante 20 ou 25 minutos tivemos o controlo do jogo e jogámos muito bem, mas a determinada altura, o Marítimo equilibrou e começou a usar um jogo mais direto, aproveitando a velocidade do Vidigal, e ganhando uma ou outra bola que podia ter sido perigosa.

- Com maior ou menor dificuldade controlámos e chegámos ao intervalo com um resultado que se ajustava. Na segunda parte, devido à velocidade do Vidigal na direita, passámos o Fabiano para a esquerda, com o Alipour no meio dos nossos centrais, e no fundo bloqueámos as bolas longas e a possibilidade de transição do Marítimo. A partir daí, abrimos com o Galeno num lado e o Esgaio no outro, e começámos a jogar melhor, controlando melhor o jogo. Marcámos e acho que fomos uns justos vencedores pelo que fizemos na segunda parte.

- O Galeno entrou no decorrer do jogo porque chegou mais tarde. Quando começámos a treinar ele estava em quarentena. No jogo com o Sporting era muito importante que ele jogasse e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que isso acontecesse, até porque estávamos muito limitados nas opções para a frente. Esta semana, além de treinar com os colegas, ele treinou também de forma individual todos os dias. Era importante para ele readquirir a sua condição física, mas sabíamos que estava disponível para jogar 45 minutos, e esperávamos também uma reação dele por estar no banco. Os treinadores, por vezes, também tentam que os jogadores reajam e não se acomodem. A reação dele foi muito boa e estou extremamente satisfeito com a entrada.