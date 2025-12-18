Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, espera dificuldades na visita a Estoril, para o jogo de abertura da 15.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h15 desta sexta-feira. O treinador espanhol frisou que, quando um jogador está bem psicologicamente, o corpo supera melhor a fadiga.

Irregularidade nas exibições do Sp. Braga depois da difícil vitória sobre o Santa Clara

«Pondo as coisas em perspetiva: estamos a evoluir de tal maneira que, depois de 29 jogos, com ideias novas e diferentes, uma proposta clara que se pôde ver melhor nos últimos dois meses, chegamos a esta altura e, num jogo em que mesmo sem gerarmos tudo o que queríamos não permites praticamente que o adversário crie oportunidades, dizem que a exibição não foi muito boa. Isso quer dizer que alguma coisa devemos estar a fazer bem, porque significa que já estão acostumados a outra coisa do Braga, que esperam mais.»

Fadiga acumulada pode ser problema

«O mais importante está aqui [apontando para a cabeça]. Se isto funciona e tem a mentalidade certa, o corpo adapta-se. Eles sabem que nunca lhes permito que usem o calendário como desculpa para nada e têm de se adaptar. São desportistas de elite e têm de fazer um esforço grande para que os seus hábitos diários lhes permita ter uma recuperação o mais ótima possível.»

Quatro triunfos consecutivos, sequência de sete jogos sem derrotas

«É óbvio que estamos num dos melhores momentos da temporada porque a equipa está num bom momento, com um nível alto de assimilação das ideias que trouxemos, é uma equipa muito reconhecível, uns dias com mais acerto, outros com menos.»

Momento menos bom do Estoril, em termos de resultados

«Não atravessa o melhor momento de resultados, mas cria sempre muitas dificuldades. Tem o quinto melhor ataque da I Liga, é uma equipa que quer dominar os jogos, tem uma grande flexibilidade no seu desenho mesmo dentro das próprias partidas, o que faz com que seja muito difícil prever o que vai acontecer.»

Boletim clínico

Niakaté, Sandro Vidigal e El Ouazzani são baixas devido a lesão. Mesmo lesionado, o defesa central integrou o estágio da seleção do Mali que vai disputar a CAN2025, que começa no domingo, e será lá que se verá a evolução da sua situação.