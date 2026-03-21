Carlos Vicens, treinador do Sporting de Braga, pretende a equipa agressiva na área do FC Porto, no duelo marcado para as 20h30 de domingo, a contar para a 27.ª jornada da Liga. O técnico espanhol salientou, ainda, que não é fácil ganhar à equipa orientada por Francesco Farioli.

Muito a melhorar

«Se é a prova que os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos? As cifras das outras equipas não nos preocupam em demasia, preocupam-me as nossas. Sem dúvida que temos que melhorar, em tudo, no processo, na nossa pressão alta, nas bolas paradas, conceder menos golos e gerar mais para estarmos mais perto de ganhar jogos, mas não na próxima temporada, já nesta.»

Posição do FC Porto fala por si

«Jogo difícil: sabemos que os números que o FC Porto tem em todas as competições são por mérito próprio, é uma equipa agressiva, difícil, com registos defensivos extraordinários e a quem é muito difícil ganhar.»

Agressividade e eficácia

«Na área rival vamos ter de ser agressivos e eficazes na hora de concretizar as ocasiões que vamos criar. Espero que sejamos nós próprios, que mostremos uma grande versão nossa e, com um ambiente extraordinário, entrar com energia e com vontade de ganhar.»

Sp. Braga tem mais um dia de descanso

«Com o Sporting foi diferente porque eles jogaram a meio da semana e nós não, e isso faz muita diferença, agora são só 24 horas de diferença, não acho que seja por aí. Houve alguns jogadores que acabaram tocados [na quarta-feira], também estava muito calor e o tipo de jogo que tivemos que fazer. Vamos ver quantos jogadores vão repetir [a titularidade] nas equipas, acho que no FC Porto serão dois ou três.»