Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, considera que só uma equipa muito «competitiva e ambiciosa» pode vencer em casa do Famalicão, no decorrer da antevisão do jogo da 13.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste sábado.

Em caso de vitória, Sp. Braga ultrapassa Famalicão

«Estamos no princípio de dezembro e a liga são 34 jornadas e queremos ganhar o máximo de pontos possíveis no final.»

Famalicão só perdeu com Sporting e FC Porto

«É uma equipa que está a sofrer poucos golos, coletivamente tem uma ideia muito clara e tem talento individual que lhe permite ter um bom rendimento. Temos que fazer um muito bom jogo, ser o Braga mais competitivo, mais forte e ambicioso se quisermos ter êxito amanhã [sábado].»

Leonardo Lelo não foi titular nos últimos três jogos

«Todos têm fases. Os jogadores sabem que, desde o início, temos a ambição de tentar ganhar em todas as competições e, para isso, com tantos jogos que temos tido, e somos a equipa portuguesa com mais jogos realizados esta época até ao momento, é impossível fazer isso com poucos jogadores. Todo o plantel tem de estar preparado para jogar e depois eu escolho.»

Crescimento do Sp. Braga nos últimos jogos

«Os treinadores não têm uma bola de cristal, vamos trabalhando, o processo é flexível, não é linear e tem altos e baixos, e não está terminado. Não o podemos fazer só com onze senão ao fim de um mês estariam todos queimados, temos que dar oportunidades para irem assimilando as ideias, vais vendo jogar a equipa, vamos mudando jogadores e a equipa foi crescendo. Mas dá-me confiança e tranquilidade ver os jogadores a evoluir e convencidos da nossa ideia. Noto-os com a ambição de crescerem e de fazerem coisas importantes esta temporada.»

Jogadores identificados com o processo de Vicens

«Estamos num momento em que os jogadores, se lhes perguntarem um a um como a equipa joga, eles sabem como é, já sabem qual é a nossa identidade e também o que temos que melhorar, que há margem para isso.»