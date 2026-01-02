Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita com o Estrela da Amadora, deste sábado [18h00], contra para a 17.ª jornada da Liga.

Jogo com o Benfica teve sabor a empate

«Sabor a vitória? Não, fiquei com o sabor do empate [porque] queres mais e não conseguiste. Temos que trabalhar para melhorar a equipa em certos aspetos.

Espera Estrela de alta dificuldade

«É uma equipa de muito alta intensidade, no seu campo dificulta muito tudo e tens que estar muito bem para aproveitar as oportunidades que criares, ganhar os duelos e as segundas bolas, quando tiveres que defender e nas bolas paradas também temos que estar muito bem. Espero um jogo de alta dificuldade.»

Gestão com as baixas por lesões

«É isso que temos vindo a fazer desde que o início, caso contrário pode confundir-nos e fazer perder de vista o que é importante. Estamos focados única e exclusivamente no jogo com o Estrela da Amadora.»

Ricardo Horta, castigado, é baixa certa para a Amadora

«Não vamos descobrir agora a importância do Ricardo [Horta] para nós, mas temos que nos centrar com os jogadores que temos e, com esses, fazer um jogo de alto nível. É o jogo mais importante da temporada, [porque] é o que temos à nossa frente.»

Sobre o mais recente reforço dos minhotos, Samy Merheg

«Tem características diferentes [dos outros avançados], é um jovem e é uma aquisição do clube a olhar para o futuro. Tem que assimilar as nossas ideias e oferece-nos energia e motivação, que é muito alta desde o primeiro dia.»