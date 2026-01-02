Carlos Vicens: «Jogo com o Benfica? Fiquei com sabor a empate»
O treinador do Sp. Braga recusa olhar como «vitória» para o jogo com o Benfica
O treinador do Sp. Braga recusa olhar como «vitória» para o jogo com o Benfica
Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita com o Estrela da Amadora, deste sábado [18h00], contra para a 17.ª jornada da Liga.
Jogo com o Benfica teve sabor a empate
«Sabor a vitória? Não, fiquei com o sabor do empate [porque] queres mais e não conseguiste. Temos que trabalhar para melhorar a equipa em certos aspetos.
Espera Estrela de alta dificuldade
«É uma equipa de muito alta intensidade, no seu campo dificulta muito tudo e tens que estar muito bem para aproveitar as oportunidades que criares, ganhar os duelos e as segundas bolas, quando tiveres que defender e nas bolas paradas também temos que estar muito bem. Espero um jogo de alta dificuldade.»
Gestão com as baixas por lesões
«É isso que temos vindo a fazer desde que o início, caso contrário pode confundir-nos e fazer perder de vista o que é importante. Estamos focados única e exclusivamente no jogo com o Estrela da Amadora.»
Ricardo Horta, castigado, é baixa certa para a Amadora
«Não vamos descobrir agora a importância do Ricardo [Horta] para nós, mas temos que nos centrar com os jogadores que temos e, com esses, fazer um jogo de alto nível. É o jogo mais importante da temporada, [porque] é o que temos à nossa frente.»
Sobre o mais recente reforço dos minhotos, Samy Merheg
«Tem características diferentes [dos outros avançados], é um jovem e é uma aquisição do clube a olhar para o futuro. Tem que assimilar as nossas ideias e oferece-nos energia e motivação, que é muito alta desde o primeiro dia.»