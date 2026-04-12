Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Arouca. O técnico diz que a «cabeça não esteve no jogo com o Betis».



Análise ao jogo

«Era um jogo importante para nós em muitos aspetos. Sabíamos que tínhamos de estar a um bom nível, se quiséssemos a vitória. Vínhamos de um grande esforço depois do jogo de quarta-feira, os jogadores vinham com fadiga acumulada e o jogo com o Arouca seria de grande exigência. Não foi um jogo brilhante, mas controlámos na primeira parte. Sabíamos que o jogo interior tinha de ser forte, tivemos muito controlo na primeira parte, depois a energia começou naturalmente a diminuir; fizemos as substituições, para não haver tanta flutuação. Depois, foi necessário sofrer um pouco. Canalizamos o esforço para a vitória, manter a baliza a zero. Mantivemos o foco, estou satisfeito, o esforço foi grande e vamos preparar-nos bem para o próximo jogo».

Tiknaz estreou-se

«Creio que vimos um Tiknaz a querer a bola, a estar bem, ajudou ter um jogador experiente ao lado [João Moutinho]. Em alguns momentos na primeira parte faltou alguma profundidade, teve algumas aparições de alguns minutos, na segunda parte notou-se menos energia, tinha jogado sequências de poucos minutos, esforçou-se para acabar bem o jogo, é um jogador esforçado e de luta, permaneceu em campo, dando tudo até ao final».

Cabeça no Betis ou rotatividade como maior fator para a exibição menos conseguida

«A cabeça não estava no Betis, estava no jogo de hoje. A equipa esforçou-se, lutou e conseguiu a vitória. A equipa esforçou-se, conseguimos a vitória e seguimos em frente».

Vítor Carvalho

«Tínhamos falado que o Vítor leva dois meses e meio sem competir. Foi, também, a primeira aparição depois da lesão, e por isso, gerimos dessa forma, fizemos a substituição, que estava prevista, para dar descanso ao jogador e não correr riscos».

Pau Víctor

«Sabemos o que o Pau Victor pode dar. Tem chegada à área, pensamos em refrescar o ataque, para ter dinamismo e mais ameaça à defesa rival. E também mais profundidade com a entrada do Gabri Martinez».