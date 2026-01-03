Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate diante do Estrela da Amadora (3-3), no Estádio José Gomes, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Zalazar entrou muito bem no jogo, porque começou no banco?

«Decidimos guardar um pouco de energia, entrou no segundo tempo com essa energia toda. Tem jogado muitos minutos, tem muitos jogos e o Moscardo também estava a treinar muito bem. Penso que até correu bem, pela energia que ele trouxe para a segunda parte e pelos golos que marcámos logo a abrir».

Como é que o Braga deixa escapar uma vantagem de dois golos?

«Empatámos porque eles marcaram dois golos em situações que podíamos ter evitado. Entrámos na segunda parte como queríamos, mas não podemos consentir dois golos assim. Ainda tivemos margem para tentar chegar à vitória, tivemos oportunidades, mas não conseguimos. O Estrela ganhou confiança com o primeiro golo e acabou por conseguir um segundo. Temos de continuar a trabalhar e a aprender com os erros. Temos de entrar nos jogos mais concentrados».

Como explica as oscilações da equipa?

«Na primeira parte a energia das duas equipas estava mais intacta. Sabíamos que tínhamos de entrar com energia na segunda parte, para criar oportunidades de golo. Penso que isso conseguimos, entrámos na segunda parte e fizemos dois golos. A verdade é que em dois lances sofremos um golo imprevisto e isso acabou por mudar o jogo, O Estrela ganhou mais confiança e o resultado ficou em aberto. Não foi nada que já não nos tivesse acontecido esta época. A equipa foi solida, solidária, mas não conseguiu os três pontos».

Vai gerir a equipa frente ao Benfica, na meia-final da Taça da Liga?

«Vamos ver como estão os jogadores, amanhã temos treino. E a partir daí é que vou começar a tomar decisões. Hoje estavam um pouco em baixo no balneário, estavam tristes pelo empate, mas amanhã vamos voltar ao trabalho com novas energias para fazermos um bom jogo».