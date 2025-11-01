O Sp. Braga vem de uma série de quatro vitórias consecutivas, com 12 golos marcados e nem um consentido. Carlos Vicens assume que esta é a «melhor fase» dos minhotos esta temporada e garante que não vai mudar a forma de jogar quando este domingo visitar o Dragão para defrontar o FC Porto.

FC Porto é líder, mas vem de três jogos menos conseguidos, ao contrário do Sp. Braga que está numa boa fase. Que jogo podemos esperar este domingo?

«Dizem que o FC Porto não ganhou com tanta facilidade os últimos três jogos, penso, em primeiro lugar, que há que ter em conta o contexto dos últimos jogos, jogos a meio da semana, fora de casa, frente a um adversário duro, depois voltar e jogar contra o Moreirense que é uma equipa que está a competir muito bem. Não é fácil jogar a meio da semana, ganhar jogos, é o contexto que temos na atualidade, jogar partidas de alto nível de três em três dias e ganhá-los não é fácil. Sabemos que um rival com um nível altíssimo, por isso é que é líder invicto da Liga, só concedeu um empate. Têm um treinador que desde muito cedo montou uma equipa muito reconhecida, que sabe jogar, estão a trabalhar, a competir e a ganhar jogos com muitas garantias, isso revela uma equipa com muita confiança. É isso que esperamos, uma equipa difícil, muito difícil. Quanto a nós, ainda vamos ter um treino esta tarde, vamos ver como os jogadores recuperam do esforço de terem feito três jogos em seis dias. Vamos para o jogo de amanhã com a ambição de fazer um bom jogo, tornar a vida muito difícil ao nosso rival e tentar ganhar.»

Em termos estratégicos o que podemos esperar do Sp. Braga no Dragão? Vai ser uma equipa diferente dos últimos jogos?

«Não, vamos tentar continuar a sermos competitivos, procurar alcançar um nível de regularidade mais alto do que já tínhamos conseguido. A equipa tem clara a forma de jogar e vamos procurar ser essa equipa. Uma equipa que dificulta a vida ao rival, que joga com confiança, que joga como equipa. Fazer um esforço para assumir o jogo e tentar ganhar.»

Esta é a melhor fase do Sp. Braga?

«Sim, provavelmente sim, porque, dentro do processo de construção da equipa, estamos mais próximos, estamos a acumular mais experiências. Já fizemos vinte jogos oficiais e o processo vai-te fazendo crescer. Estamos a ver a equipa a crescer, a competir cada vez melhor e a superar os diferentes desafios que nos são colocados pelos adversários, com confiança e fé naquilo que fazemos. Isso deixa-nos tranquilos no sentido que estamos a trabalhar na direção certa. Quanto ao jogo de amanhã queremos apresentar essa face de que queremos continuar na mesma senda.»

Farioli disse a seguir ao Moreirense que as equipas temem cada vez mais o FC Porto e que defendem cada vez mais atrás. O Sp. Braga vai defender mais atrás?

«Sabemos as dificuldades que vamos encontrar amanhã, mas temos de continuar a sermos nós próprios. Não fazia sentido amanhã, só porque vamos defrontar o líder invicto da liga, jogar de outra maneira. Vamos empatar, vamos perder e vamos ganhar jogos. Estamos a trabalhar numa direção clara, temos uma forma de jogar e estamos a ser competitivos. É isso que vamos tentar fazer amanhã, no futebol não tens de ter medo de nada, tens de jogar sabendo que os adversários colocam-te sempre desafios diferentes. Não vamos ignorar a qualidade do adversário, mas não faríamos nenhum favor à nossa equipa em dar moral à equipa rival. Respeito? Todo. É uma grande equipa? É, com certeza. É um líder merecido? Sim. Mas nós temos de ser Sp. Braga e amanhã vamos ser Sp. Braga.»

Duas equipas que gostam de ter bola. Podemos esperar um grande espetáculo com duas equipas a jogar olhos nos olhos?

«Sim, gostei de analisar os jogos do FC Porto gosto de ver a ideia que propõe o seu treinador. Já quando estava no Ajax, gostava de ver as suas equipas. Nesse sentido, vamos ver que jogo vamos ter amanhã, pode ser na linha do que estavas a dizer, afinal de contas são duas equipas que querem fazer coisas, vamos ter um jogo entre duas equipas que vão procurar impor-se. Os jogadores estão confiantes porque sabem que têm uma linha de trabalho, temos uma forma de jogar e vamos continuar a reforçar essa forma de jogar. Há umas semanas dizia que nos faltava regularidade competitiva e, agora que a começamos a conseguir, vamos continuar a fazer as coisas da mesma forma. Se há coisas a melhorar? Há muitas, mas o mais importante é os jogadores terem uma ideia coletiva muito clara. Os jogadores vão para o jogo com toda essa confiança que têm vindo a acumular.»