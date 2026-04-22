No acerto do calendário da Liga, Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, garante estar preocupado apenas com o Casa Pia, apesar de se aproximar a eliminatória com o Friburgo, para a meia-final da Liga Europa. O jogo em Rio Maior, em atraso da 26.ª jornada do campeonato, disputa-se na quinta-feira (19h00) e terá a arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria:

Importância do jogo para o Casa Pia

«Eles têm cinco jogos para tentar sacar o maior número de pontos e, independentemente do rival que terão pela frente, já mostraram que o podem fazer diante de equipas do mais alto nível do futebol português. Não tenho dúvidas de que vão encarar este jogo como se fosse uma final, gerindo bem os tempos do jogo à sua maneira e colocando um jogo lento por momentos. Teremos de nos impor com a nossa ambição, energia e capacidade de competir.»

«Vai ser um jogo difícil diante de um Casa Pia que, em casa, na Liga, não perde desde 29 de novembro e recebeu equipas como o FC Porto e o Benfica.»

Sp. Braga vai para o 55.º jogo da época

«Isso fala sobre o esforço e o trabalho deste grupo de jogadores para alcançar os objetivos da temporada. (…) Estamos muito focados neste último mês, em que praticamente não há descanso, para darmos a melhor versão a cada três dias. Colocamos muito foco na recuperação e na análise para dar a informação aos jogadores e nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento.»

Foco total no Casa Pia

«O meu foco está única e exclusivamente no jogo de amanhã [quinta-feira], que nos vai apresentar dificuldades suficientes para que não desviemos a nossa atenção, também porque o quarto lugar está por confirmar e temos de somar o maior número de pontos por isso.»

Baixas no Sp. Braga

Niakaté, Barisic e Diego Rodrigues (lesionados). Arrey-Mbi está em dúvida.