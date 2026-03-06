Na antevisão à receção do Sp. Braga (4.º) ao Sporting (2.º) no sábado (18h), na 25.ª jornada da Liga, Carlos Vicens vincou a evolução dos “Guerreiros” e elogiou o próximo adversário. Em conferência de imprensa, o timoneiro dos bracarenses também comentou o boletim clínico.

Cimeira de posse de bola

«Vão defrontar-se as duas equipas com mais posse de bola, o Sp. Braga em primeiro e o Sporting em segundo. É um dado que demonstra a intenção das equipas, que tentam dominar os jogos. Já tivemos jogos em que não nos conseguimos impor com bola, mas devemos ser capazes de continuar a competir. Temos de melhorar em detalhes para não conceder ocasiões. A equipa tem sido mais capaz, mais agressiva, mais competente e competitiva. O Sporting também sabe lutar para ganhar.»

«O Sporting é uma das equipas que mais gosto de ver porque tem uma proposta ofensiva que explora as individualidades. Os números também falam por si, seguem na Champions, Taça e na luta pelo campeonato.»

Regressos no Sp. Braga

«Já temos Gorby, Niakaté e o El Ouazzani. Treinaram toda a semana, ainda temos o Paulo Oliveira que substituiu o Barisic no último jogo.»