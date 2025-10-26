Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa da pedreira, após o triunfo por quatro bolas a zero sobre o Casa Pia. O técnico analisou o triunfo e comentou a gestão que tem de ser feita no plante face à carga de jogos.

Análise ao jogo

«Foi uma vitória importante, porque dá continuidade ao que temos vindo a fazer nos últimos jogos. É verdade que na Liga já não ganhávamos há algum tempo, estamos felizes por ver a equipa na linha do que tem feito nos últimos encontros. Estou contente pelos jogadores, que continuam a esforçar-se, foram sérios do primeiro ao último minuto».

Melhor exibição da época até agora?

«Disse ao intervalo que a melhor maneira de entrar na segunda parte era fazer o que fizemos na primeira: trabalhar, ser uma equipa em tudo o que isso representa. Mantivemos o nível da primeira parte e fiquei contente com isso, foi ser um Braga que temos sido nos últimos jogos. É isso que queremos, ser uma equipa contínua e mais regular».

Ausência de golos de El Ouazzani

«Os golos ajudam os avançados a ter mais confiança, mas no final o treinador analisa o seu rendimento, que vai muito para além dos golos. Temos a sorte de ter três jogadores estupendos; têm de estar tranquilos. Apear de não ter marcado, valorizo muito o trabalho que fazem pela equipa».

Pau Victor de fora novamente

«Decidimos por outro jogador. Já nos ajudou noutros jogos e noutras posições. Tem características que lhe permitem poder jogar em diferentes posições e não podemos deixar de ter em conta que este era o segundo jogo, de três, em seis dias. Com o Santa Clara vamos ter 20 jogos oficiais, quando a grande maioria das equipas portuguesas completaram 10. Há equipas que até 26 de janeiro não vai ter 20 jogos oficiais. Um dos meus trabalhos é tratar de gerir bem, tudo isto requer esforço e cuidado para ter um nível de energia alto».