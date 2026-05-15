Carlos Vicens quer proporcionar um «muito bom jogo» aos adeptos do Sp. Braga no último desafio da temporada da equipa minhota que, este sábado (18h00), recebe o Estrela da Amadora, na 34.ª e última jornada da Liga. Já com o quarto lugar garantido, o treinador faz um balanço da longa época e abordou a saída, já confirmada, de Zalazar para o Sporting.

Perspetiva para o jogo com um Sp. Braga tranquilo e um Estrela ainda aflito

«É o último jogo da época, em casa, e queremos fazer um muito bom jogo para nos despedirmos dos adeptos e agradecer-lhes todo o apoio. Queremos ser nós mesmos e ir de férias com um sabor doce. Apesar das contrariedades nesta última fase, a equipa esforçou-se e sendo nós mesmos, jogando com personalidade.»

Uma época longa, que começou a 24 de junho, com a pré-eliminatória frente ao Levski Sofia, e que vai terminar com um recorde de 61 jogos oficiais

«Excelente na Europa, mas aquém no campeonato e Taça? O grupo de jogadores é o mesmo, na Europa ou nas provas nacionais, o processo é o mesmo. Jogámos muitos jogos e sem parar e a equipa cresceu em momentos de dificuldade, o que a fez acreditar mais no processo. Fomos à final da Taça da Liga e fizemos um grande jogo, depois perdemos um jogo que não devíamos ter perdido na Taça de Portugal [com o Fafe], mas faz parte do futebol. Estou bastante orgulhoso, claro que gostaria de ter jogado a final da Liga Europa, mas vi uma energia especial dos jogadores quando a ideia estava assentada nesta fase final e isso faz-me ter muita ambição, muita motivação e muita esperança de encarar o futuro com estes jogadores.»

Ricardo Horta está recuperado. Acredita que ainda pode ser chamado para o Mundial?

«Ele quis estar com a equipa em Friburgo, sabendo que estava a dar passos gigantes para acelerar a sua recuperação, mas fomos cautelosos e não arriscámos, nem na Luz, para não prejudicar a evolução. Agora já está bem a está a treinar normalmente com a equipa e à disposição. Os números dele tão pouco são notícia, é um grande capitão, um homem excecional, que gosta muito de futebol e que faz de cada treino um verdadeiro prazer. Todos desejamos que possa ir ao seu segundo Mundial, mas isso não depende de mim. Acredito que o selecionador vai tomar a decisão correta.»

Zalazar confirmado no Sporting por 30 milhões de euros

«Ele fez uma temporada muito boa, foi um jogador importante para nós, sentiu cómodo na forma como desenvolvemos a forma da equipa jogar, foi fundamental no nosso ataque, pouco a pouco foi desenvolvendo uma sintonia especial com os jogadores em seu redor e fez parte de uma equipa que fez coisas especiais. Sobre contratações, não tenho informação que haja alguma já fechada.»

Saída dos melhores jogadores dificulta a ambição de António Salvador de chegar ao título?

«O trabalho que vamos fazer no próximo verão vai nessa linha, tomar decisões para ajudar a equipa a ser mais competitiva. O mercado é longo, dá muitas voltas e, com cabeça fria e ideias claras, queremos tornar a equipa um pouco mais competitiva e equilibrada. Vamos tentar não perder jogadores, manter uma base.»

Boletim clínico

Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch, todos lesionados, são baixas, tal como o Vítor Carvalho, que vai cumprir um jogo de castigo.