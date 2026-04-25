O Sp. Braga visita os Açores este domingo para medir forças com o Santa Clara, em mais um jogo da 31.ª jornada que tem início marcado para as 17h00 locais [18h00 em Lisboa]. Na antevisão do jogo. Carlos Vicens recordou que a equipa jogou na quinta-feira [jogo em atraso com o Casa Pia] e vai tentar compensar o desgaste físico com competitividade.

Sp. Braga tem o quarto lugar garantido, mas o Santa Clara precisa de pontos

«Espero um jogo difícil, num campo difícil, contra um rival que obviamente vai tentar ganhar porque precisa de pontos para ficar mais tranquilo. Nós vimos de outro jogo a meio da semana, fora, com uma viagem longa, não treinámos ainda desde o jogo [com o Casa Pia] e vamos ver como estão os jogadores para decidir quem pode dar-nos o máximo.»

Sobre a gestão do plantel

«Para eles é uma final e precisamos de compensar isso com energia extra. Vamos ter que superar as dificuldades com esforço coletivo, sendo humildes, solidários e, nas áreas, sendo determinante».

Sp. Braga recebe os alemães do Friburgo na quinta-feira [primeira mão das meias-finais da Liga Europa]

«A verdade é que não [penso], sabíamos que o jogo com o Casa Pia era muito importante porque os outros clubes não jogavam e nós podíamos somar três pontos e tínhamos um foco incrível neste jogo. Entre viagens e preparar o jogo do Santa Clara não dá tempo para pensar [no jogo com o Friburgo]. Temos um jogo nos Açores e temos que competir, se não estivermos presentes, passam-nos por cima, esta é uma liga muito competitiva. Outros treinadores terão essa capacidade, eu não tenho de preparar mais que um jogo ao mesmo tempo».

Adaptação de Moscardo a central

«O que vi em Moscardo [para essa posição}? É alguém que joga bem, tem um nível de maturidade extraordinária. Com pouca informação, ele capta a mensagem, é rápido, toma boas decisões com bola, domina o jogo aéreo. Também é mais fácil jogar numa posição mais atrás e ele é um jogador inteligente, pareceu-me interessante explorar com ele essa posição».

Niakaté, Barisic e Diego Rodrigues são baixas até ao fim da temporada. Moutinho e Pau Victor estão castigados

«A lesão [de Barisic] não aconteceu com ele a treinar com a equipa, mas no processo de recuperação [da lesão anterior em finais de fevereiro]. Teve uma recaída, estamos tristes por ele e pela equipa, até porque pensávamos utilizá-lo nos últimos jogos. Teve uma lesão mais ou menos grave, na última ressonância parecia esta a evoluir bem, mas agora vai demorar mais tempo».