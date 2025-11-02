Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

O Sp. Braga teve mais bola, controlou boa parte do jogo, porque é que perdeu?

«Porque o rival fez dois golos e nós só fizemos um. É o futebol. Já falei com os rapazes no balneário, acho que demonstrámos quem somos, creio a equipa foi muito reconhecida, acredito que a equipa, independentemente do adversário que tenha pela frente, seja qual for a competição, a nossa equipa tem uma clara identidade. Tem uma forma clara de fazer as coisas. Essa forma de fazer as coisas passa por ser uma equipa ambiciosa, uma equipa que quer assumir o jogo. Hoje não pôde ser, encontrámos situações infelizes no jogo que nos privaram inclusivamente do empate. Temos de continuar, melhorar onde temos de melhorar, como sempre e focar-nos em continuar a ser esta equipa que coloca muitas dificuldades aos adversários em todos os jogos que fizer.»

Na primeira parte, o FC Porto entrou num jogo mais emocional, mas o Sp. Braga continuou a ser uma equipa serena. É essa personalidade que permite ao Sp. Braga bater-se de frente com qualquer adversário?

«Penso que sim, a equipa joga com personalidade, tem uma personalidade muito caracterizada, muito bem definida. Não gosto de perder no futebol, nem de empatar, mas se tiver de perder ou empatar, que seja a jogar como fizemos hoje. A dar tudo pelo jogo. Não conseguimos, não porque não queríamos, porque não conseguimos o segundo golo e porque sofremos dois. O futebol são acertos, são erros e hoje penalizaram-nos muito.»

No momento em que sofre o 2-1 sentia que tinha o jogo controlado?

«Pouco a pouco, na segunda parte, a equipa foi recuperando a confiança, que o golo sofrido no último minuto da primeira parte nos tinha tirado, e voltou a tomar conta do jogo e a aproximar-se da baliza. Mesmo depois do golo, continuámos a fazer aproximações muito perigosas. Vendo de fora, sabes que o FC Porto tem jogadores muito rápidos que tem podem penalizar, mas o que vimos foi um Braga que estava próximo do golo. Foi a sensação que tive de fora, depois de analisar o jogo a frio, mas senti que houve um momento em que a equipa estava muito próxima de poder fazer um segundo golo. Não conseguimos e acabámos por sofrer na jogada que resulta no segundo golo deles. A verdade é que a equipa continuou a tentar ter o controlo do jogo e também atacar. Fizemos alterações para isso, mas no final não conseguimos, pelo menos, o empate que nos podia ter aliviado um pouco.»

O Sp. Braga jogou com um ataque móvel. Podia ter lançado ainda Ouazanni, porque não o fez?

«A verdade é que chegamos a ter um desequilíbrio por fora descomunal que me permitia acreditar que desde a linha de fundo íamos ter bolas suficientes na área e que um segundo avançado acabaria por finalizar. Nunca se sabe, mas para meteres um segundo avançado tinhas de tirar alguém e não sabia se tirasse um jogador da zona de criação podíamos chegar menos vezes à área. É uma opção, utilizámo-la em Bragança [na Taça de Portugal], mas hoje optámos por seguir de outra forma. Fico com a ambição da equipa, a personalidade que tivemos e este é o caminho para continuarmos a crescer.»

Apesar da boa exibição, o Sp. Braga fica mais longe dos lugares cimeiros. Acredita que ainda vai subir na classificação?

«Sim sabemos que a liga é uma competição de maratona, são 34 jogos e obviamente que queremos ganhar mais jogos na Liga. Temos de olhar jogo a jogo, agora vamos jogar para uma competição diferente, mas depois vamos regressar à Liga. Depois à nova paragem, regressamos com a Taça… O Braga é uma equipa grande, está em diferentes competições. Não é o momento de olhar para a classificação, temos de analisar este jogo, a equipa está em crescimento, e pensar que no próximo jogo temos de melhorar.»