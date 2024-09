Apontando ao «rejuvenescimento» do Sp. Braga, Carlos Carvalhal apelou ao apoio dos adeptos, até porque escasseia o tempo para preparar a receção ao Rio Ave. Este sábado, em conferência de imprensa, o treinador dos «Guerreiros» mostrou-se certo quanto à exigência desta partida da sétima jornada da Liga.

«Foi sempre na raça e na determinação que ganhámos e amanhã [domingo] vai ser assim. Apelo à massa associativa, porque o Sp. Braga está em rejuvenescimento, com muitas entradas, jogadores que vieram de outros campeonatos, jovens que têm tendência para cometer erros e a evoluir, e que precisam de apoio e carinho. Não é por falta de empenho que a equipa não tem jogado melhor. Vontade não falta e isso, aliado ao apoio de fora, é importante», argumentou.

Ademais, Carvalhal reiterou que não se importará de vencer sem nota artística.

«Não temos feito má figura. Estamos com três pontos na Liga Europa e, no campeonato, a dois pontos do terceiro lugar», prosseguiu.

Em todo o caso, o treinador reconheceu dificuldades no momento de exercer pressão: «A capacidade de alguns jogadores, pela sua experiência e posicionamento, permite “matar” três linhas de passe aos adversários. Mas, é difícil o conseguir num ápice».

A opção por João Ferreira como defesa central ao lado de Niakaté, em detrimento de Arrey-Mbi, diante do Maccabi Telavive, foi também explicada por Carlos Carvalhal.

«No ano passado, o João Ferreira jogou a defesa central a um nível elevadíssimo. Tem a vantagem de poder lançar o jogo com o pé direito e incorpora-se mais no ataque, o que o Arrey-Mbi tem mais dificuldade em fazer, sendo canhoto e jogar pela direita. Não houve castigo nenhum e aprendeu com os erros [foi expulso diante o Vit. Guimarães, por agredir um adversário]», esclareceu.

O Sp. Braga não contará com os lesionados Robson Bambu, Paulo Oliveira, João Moutinho e Zalazar.

O sétimo classificado da Liga, que acumula 11 pontos, receberá o Rio Ave (12.º) na noite deste domingo (20h30). O duelo contará com arbitragem de Cláudio Pereira e será para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.