No rescaldo ao triunfo do Sp. Braga em Arouca (1-2), Carlos Carvalhal descreveu este encontro como de «várias histórias». Na noite deste domingo, em conferência de imprensa, o treinador dos «Guerreiros» apontou à «justiça» do resultado.

«O jogo antevia-se difícil, tivemos o controlo na maioria da primeira parte. No segundo tempo conseguimos fazer o 0-2, sem dar oportunidades ao Arouca.»

«Depois tivemos uma oportunidade para o terceiro golo, o que até seria injusto para a produção do Arouca. A partir daí, agarramos o 0-2, nos últimos 15m começou a faltar energia e o Arouca reduziu aos 90m. Foi uma vitória justa num jogo difícil.»

«Houve tendência para defender o resultado, depois de um dérbi altamente intenso na Taça da Liga. Não tenho dúvidas de que o treinador adversário [Vasco Seabra] entendeu que nos últimos 15m poderia acelerar o jogo. A nossa equipa também percebeu isso», analisou.

Esclarecendo que João Moutinho ficou de fora por gestão física, Carlos Carvalhal aproveitou a questão do Maisfutebol para apontar às «histórias do jogo».

«Há desatenções que originaram pressão do adversário, mas não oportunidades. Estávamos confortáveis com e sem bola. Acabámos por controlar as histórias do jogo, quando foi necessário procurámos os golos, noutros momentos soubemos segurar o resultado.»

«Se fosse só tocar violoncelo, seria magnifico. Fomos justíssimos vencedores», argumentou.

De olho na visita ao Elfsborg, na quarta ronda da Liga Europa, Carlos Carvalhal reiterou a importância da vitória em Arouca.

«Vamos para a Suécia com uma moral diferente», rematou.

O Sp. Braga retomou o quarto posto da Liga, com 20 pontos, antes da receção ao Sporting.