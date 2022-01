O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, confirmou na manhã deste sábado que os futebolistas Raul Silva, Chiquinho e Lucas Piazon estão de saída do plantel dos minhotos no mercado de transferências de janeiro.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 17.ª jornada da I Liga, ante o Famalicão, o técnico dos bracarenses disse que há razões distintas nos três casos. No de Raul Silva, o facto de estar em final de contrato, no de Chiquinho pela inadaptação e, no de Lucas Piazon, pela perda de espaço que iria ter na segunda parte da época 2021/2022.

«Sim, é público, fizemos agora uma reestruturação do plantel. Por três razões completamente diferentes, o Raúl porque está em final de contrato e tinha o desejo de ir para outras paragens já no início do ano, agora tem essa possibilidade de procurar essa felicidade que tanto merece, porque é um profissional fantástico, deu muito ao clube», começou por dizer, falando depois do caso de Chiquinho.

«Por outro lado, uma situação diferente, a do Chiquinho: uma clara situação que não tem a ver com o valor do jogador, tem a ver com uma não adaptação a um clube, isto acontece. Falámos com ele e entendemos que se calhar o melhor é procurar outro caminho», expressou, concluindo com a situação de Piazon, que no último verão assinou até 2025.

«A questão do Lucas Piazon: perceber que ele vai perder espaço nesta segunda parte da época. E prefiro – e não tem a ver com a competência, atitude e profissionalismo dele - mas preferimos ser sinceros com o jogador e dizer-lhe que ele vai perder espaço, para procurar um novo caminho, ao invés de termos um jogador que possa estar no plantel e não ser utilizado», disse.

Raul Silva finda contrato no final desta época e está no Sporting de Braga desde 2017/2018, temporada em que chegou ao Minho, oriundo do Marítimo. Já Chiquinho tinha sido emprestado esta época pelo Benfica aos arsenalistas. Por seu turno, Piazon está no Sp. Braga desde a época passada.