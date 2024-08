Carlos Carvalhal considera que Banza, relegado para a equipa B, por motivos disciplinares, pode ser reintegrado no plantel principal, mas, para isso, terá de mostrar compromisso com a equipa.

«Subentende-se que qualquer jogador que esteja comprometido com a equipa está dentro da mesma. Se não estiver, está fora. E isso serve para todos os funcionários do Sporting de Braga, é uma questão de compromisso, aqui todos têm que ter compromisso com a equipa e com o clube», reforçou o treinador no decorrer da antevisão da receção aos austríacos do Rapid Viena.

Com Vítor Carvalho ao lado, o treinador elogiou o jogador brasileiro, pedindo-lhe que se lembre de alguns movimentos que um número «6», como Carvalhal o vê mais a jogar, tem que fazer.

«Há coisas que o Vítor, com o tempo, esqueceu-se, mas rapidamente vai lembrar porque é uma questão de memória, nomeadamente a receção de bola para virar para o corredor contrário, que ele fazia muito bem e agora está a fazer menos», destacou.

O Sp. Braga recebe esta quinta-feira, a partir das 20h30, os austríacos do Rapid Viena, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.