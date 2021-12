Carlos Carvalhal tem sido um dos nomes mais apontados ao Flamengo, clube brasileiro que já tem um dirigente em Portugal com a missão de fechar acordo com o treinador, preferencialmente português, até ao final do ano.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com o Belenenses, o treinador do Sp. Braga remeteu a responsabilidade de qualquer decisão para o presidente dos arsenalistas. «Tenho contrato com o Sporting de Braga, já tive várias abordagens, não sei se tiveram sequência ou não, mas qualquer acordo terá que passar pelo Braga, estou nas mãos do meu presidente. Estou focado no meu trabalho e no jogo de amanhã [domingo], creio que os jogadores também. São questões laterais, notícias que umas são verdade outras especulativas, faz parte, tens que saber lidar com isso e os jogadores são profissionais, estão focados na tarefa e não abanam por uma ou outra notícia que possa sair», disse.

Carvalhal recordou a ligação sentimental que tem ao clube da terra. «Para sair de um clube que é a minha pele e a minha casa só se o clube entender que pode fazer um bom negócio ou que não devo continuar ao serviço do clube. Estou a cumprir o meu contrato, a fazer o meu melhor», vincou.

O Sp. Braga chega ao duelo da 15.ª jornada na ressaca de uma derrota pesada por 5-1 frente ao Boavista, situação que causou natural desconforto nos minhotos. «No futebol e na vida todos, caem, mas os mais fortes são os que se levantam mais rapidamente», apontou Carlos Carvalhal, cuja equipa não vence há três jogos.

Apesar do momento menos bom, o técnico dos bracarenses disse sentir os adeptos com a equipa. E que isso ficou provado com os aplausos e palavras de incentivo dos adeptos após o jogo com os axadrezados. «Esse sentimento dos adeptos, uma demonstração daquelas, deu-me um querer muito grande de vencer o próximo jogo. Sempre disse que o Braga é a minha pele. Mas, mais importante que o meu sentimento, é a cabeça dos jogadores quererem dar uma resposta o mais rápido possível», disse, reconhecendo que o Sp. Braga tem de ser diferente do que foi no Bessa para levar de vencida o Belenenses.

Para o duelo da 15.ª jornada, o Sp. Braga não poderá contar com David Carmo, Castro, Sequeira, Galeno e Vitinha, todos por lesão.