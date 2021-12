O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (1-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Com que sensações sai do jogo?] «Parabéns ao FC Porto por ter vencido. O FC Porto entrou muito pressionante e nós tivemos algumas dificuldades na saída na primeira parte. Em função das ausências, tivemos de ter uma linha de três com jogadores que jogavam de pé direito. Libertámo-nos dessa pressão, tivemos uma boa oportunidade pelo Moura e ficámos desinibidos. Na segunda parte, fizemos mais o nosso jogo, a circular melhor a bola e fizemos um jogo muito bem disputado. Hoje foi visível que tivemos oito jogadores com menos de 21 anos, isso é o reflexo da nossa transformação. Parabéns às pessoas da formação do clube. Os miúdos mostraram extrema competência frente a um adversário que é dos mais poderosos do campeonato.

Tive de fazer uma gestão cuidada em relação ao jogo de quinta-feira. O André Horta e o Al Musrati jogavam na quinta-feira, começámos a sentir que estavam a fraquejar um pouco e tiveram de sair. Não estamos satisfeitos com o resultado, mas em termos de qualidade, atitude, deixa-nos um lado muito positivo.

[Surpreendido com o 11 do FC Porto?] Sim, fui. Não era expectável, o Sérgio Conceição jogou com três médios, não estava à espera. Mas relativamente a posicionamentos não houve grandes alterações.

[Quatro derrotas com os três grandes são uma história à parte ou quer dizer alguma coisa?] Fomos para o jogo, os que perdemos os adversários foram melhores, batemo-nos sempre bem com exceção do Benfica. Se fosse hoje, tinha metido os miúdos frente ao Benfica, porque eles precisam deste palco. Mas volto a reforçar, se havia dúvidas de que o Sp. Braga está virado para a aposta na formação, hoje foi uma evidência. Estou extremamente orgulhoso e satisfeito.»