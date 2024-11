No rescaldo à derrota do Sp. Braga com o Sporting, por 2-4, Carlos Carvalhal falou à flash da Sport tv.

«Vamos contextualizar. Jogámos na quinta-feira, fizemos uma viagem, o Sporting jogou na terça-feira. Sei que não interessa, mas faz toda a diferença. Jogámos com cinco avançados porque sabíamos que a equipa teria dificuldades físicas na segunda parte.»

«O Matheus praticamente não foi importunado [na primeira parte]. Chegámos ao intervalo a vencer por 2-0. Na segunda parte não houve intencionalidade em descer. O primeiro golo do Sporting surge de canto e os outros dois golos surgem de remates fora da área. O Sporting demonstrou uma grande eficácia.»

«Tivemos muitas dificuldades na segunda parte, depois da vantagem teríamos de aguentar o Sporting e, numa transição, chegar à baliza. Faltou energia. Dou os parabéns aos meus jogadores, são humanos, e jogarem em menos de 72 horas contra o Sporting, só lhes devo dar os parabéns. E apelo à compreensão das pessoas.»

«Tínhamos outra opção, que seria resguardar e jogar, mas seria pior, pela experiência que temos no futebol.»

«É frustrante, mas é a vida. Jogámos num contexto muito difícil. Falamos de 70 horas, quando o Sporting jogou na terça-feira. É muito difícil. Tentámos fazer o nosso melhor, chegámos ao 2-0, faltou energia e só tenho de dar os parabéns aos meus jogadores.»

«Debilidades? Vi erros defensivos, pontuais, ou expulsões, tem sido uma época atípica. Fiquei satisfeito com o comportamento da equipa. Claro que podem questionar se poderíamos ter mudado os médios, mas estávamos a aguentar bem o jogo e o João Moutinho interpreta bem o fechar dos espaços. Aguentámos os dois médios, que estavam bem, ainda que desgastados. Para a frente é caminho, jogámos bem contra um adversário difícil. Em circunstâncias normais poderíamos ter vencido.»

«O Matheus faz uma defesa e sofre quatro golos, não teve muito trabalho. Teve uma noite ingrata. A equipa esteve toda bem. O Ricardo Horta apareceu ao seu bom nível. Quem entrou, também ajudou. Nada a apontar. Para mim, todos estiveram irrepreensíveis, mas são humanos. Com um jogo em cima do outro, é muito complicado.»

[Sobre Amorim] «Dei-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que fez no Sporting e desejei-lhe as maiores felicidades.»