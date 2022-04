Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa, depois do empate no Estoril (0-0), no encerramento da 30.ª jornada da Liga:

[Sp. Braga perto da vitória na parte final?]

- Há duas partes algo distintas. Uma primeira em que nós temos mais bola, em que o Estoril defendeu sempre atrás, com o Ruiz na frente. Fomos tentando ir a direita e à esquerda e o Estoril à espera de uma transição. Tivemos duas oportunidades e o Estoril outras duas. Na segunda parte o Estoril teve menos possibilidades de fazer transições e tivemos três boas oportunidades para concretizar. Tivemos mais posse de bola, o Estoril teve duas oportunidades e nós quatro ou cinco. Com o Estoril muito fechado atrás, não tínhamos possibilidades de acelerar o jogo. Sabíamos que as oportunidades não seriam muitas. Sabíamos que se conseguíssemos marcar uma das seis ou sete oportunidades o jogo ia mudar muito. Não conseguimos e o jogo acabou empatado.

[O jogo na Liga Europa a meio da semana teve influência?]

Não creio, até vou um pouco mais atrás, no Vizela jogámos com dez os 90 minutos, depois nesse jogo também jogamos com dez e depois até com nove. Mas hoje jogamos até ao fim, as primeiras e as últimas oportunidades foram nossas. Penso que não se notou porque tenho um grupo excelente e temos feito uma boa gestão. Demos oportunidades a muitos jovens. Fundamental foi a gestão e a cabeça dos meus jogadores que têm sido fantásticos.

[O que mudou na segunda parte?]

- O Estoril abriu muito os seus médios, retificámos na segunda parte. O Estoril sentiu mais dificuldades em sair de trás a jogar. Relativamente ao processo ofensivo, é muito difícil jogar contra uma equipa que joga com uma linha de quatro e tem o avançado a marcar o nosso médio defensivo. Era preciso circular a bola, fizemos isso e criámos oportunidades. O que seria diferente era meter uma das bolas lá dentro.

[Segue-se o FC Porto, o Sp. Braga está preparado para quebrar a invencibilidade a invencibilidade do líder?]

- Estamos a terminar este jogo, vamos dar uma folga aos jogadores, depois vamos preparar o FC Porto. Vamos a todos os jogos para tentar vencer, seja o FC Porto, Belenenses, Arouca ou Famalicão. Este não vai ser exceção, mas sabemos que será um dos jogos mais difíceis do ano, frente a uma equipa que não perde há 58 jogos.