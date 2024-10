No rescaldo à derrota do Sp. Braga no Dragão, na noite deste domingo, Carlos Carvalhal falou à flash da Sport tv.

«Não foi uma entrada infeliz, mas expectável quanto ao FC Porto. Ainda assim, na primeira parte, a oportunidade de golo mais clara foi nossa, pelo Ricardo Horta, por volta dos 30 minutos. Mas, num momento em que estávamos bem, o FC Porto chega à vantagem, em cima do intervalo. Talvez, um retrato idêntico ao que aconteceu em Atenas.»

«Na segunda parte, o FC Porto foi uma vez à frente e fez o golo. Foi muito bem conseguido da nossa parte. Pecámos por não concretizar. Não estamos satisfeitos, até porque o segundo golo foi outra desatenção.»

«Esta malta vai afirmar-se e melhorar. A paragem será boa.»

[Desatenções] «Uma das valências de atletas de alta competição é a concentração, para evitar estes erros, que se traduzem em perda de pontos. Sofremos cinco golos em dois jogos e basta analisar os lances. São situações difíceis de controlar, mas possíveis de retificar no treino.»

«Paragem? Vamos recuperar jogadores experientes e teremos mais tempo para assimilar ideias, porque tem sido um percurso complicado, com jogos consecutivos. E precisamos de descansar os jogadores. A equipa está mais adaptada à nossa forma de jogar e este será um período excelente. Vamos reaparecer mais fortes, focados e experientes.»

[Diferença de dez pontos para o topo da tabela] «Vínhamos de uma sequência de dois jogos a vencer no campeonato. A nossa capacidade leva-me a concluir que haverá Sp. Braga até ao final do campeonato, continuando focados em todas as competições. As contas serão feitas no final da época.»