Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-3), no Estádio do Dragão, na ronda inaugural da I Liga:

- Viemos aqui para discutir o jogo, para ganhar, foi isso que prometemos. Prometemos que íamos tentar em todos os jogos ter uma atitude positiva para ganhar o jogo. Conseguimos fazer o 1-0, logo de seguida fizemos o 2-0, anulado por 8 centímetros. É o que é. Não foi válido, mas também houve um golo anulado ao FC Porto. Depois temos uma situação que não pode acontecer. A três minutos do intervalo, não podemos sofrer golos naquele momento. Aliás, eu estava a gritar para dentro do campo, para se juntarem, porque estávamos a jogar com o tempo e nesse período sofremos dois golos.

- Foi nesse detalhe que perdemos o jogo porque se chegássemos ao intervalo, pelo menos, empatados, creio que as coisas poderiam ter outro caminho. Na segunda parte lembro-me de três oportunidade claras, lembro-me de duas do Ricardo Horta e outra do Abel Ruiz. Três situações claras. Não conseguimos marcar o 2-2 e depois acabámos por sofrer outro golo numa grande penalidade.

- O jogo acabou por ser decidido nos detalhes. Nem tudo está bem quando se perde, nem tudo está bem quando se ganha. Foi o caso de hoje. Temos jogadores atrasados na preparação, principalmente na frente, além da ausência do Paulinho, mas estou globalmente satisfeito com o resultado e insatisfeito com o resultado. Perdemos por questões e pormenores, é isso que temos de retificar.