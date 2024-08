Carlos Carvalhal considera que os austríacos do Rapid Viena serão «um osso duro de roer» no play-off da Liga Europa e que o Sp. Braga terá de ser «taticamente perfeito», esta quinta-feira (20h30), para vencer e chegar à fase de grupos.

Os minhotos, que bateram, fora, o Boavista, no passado domingo, na segunda jornada do campeonato (1-0), recebem esta quinta-feira a equipa austríaca na primeira mão do play-off, última etapa antes da fase regular da Liga Europa.

«Queremos ganhar e passar a eliminatória, mas é um osso muito duro de roer. Acima de tudo, temos que respeitar o adversário, saber que tem muita competência e uma forma de jogar muito característica que as equipas portuguesas normalmente não encontram. Vai ser preciso humildade, muito trabalho e jogar no limite do risco», destacou o treinador na antevisão da partida.

Carlos Carvalhal notou que o Rapid Viena tem «um coletivo e uma dinâmica muito interessantes» que já foram estudadas e que um dos segredos passará por «bloquear o jogo interior» adversário e aproveitar «uma ou outra debilidade».

O técnico considerou o Rapid Viena uma equipa física e que o Sp. Braga terá que saber contrariar essa vertente. «É uma equipa que gosta de velocidade e de vertigem, gosta de transições e de espaço. Cumpre-nos fazer com que não façam uma condução na autoestrada, mas vão por umas estradinhas para que não consigam fazer esses movimentos de vertigem. Vamos ter que saber fazer isso muito bem, taticamente vamos ter que ser perfeitos para ganhar. Humildade, trabalho, foco e muita disciplina são as palavras-chave», disse.

Matheus, que falhou o jogo no Estádio do Bessa, por problemas físicos, já treinou, mas está em dúvida para esta quinta-feira, enquanto Niakaté, Paulo Oliveira e João Moutinho, lesionados, falham o jogo. Carlos Carvalhal disse que nunca lamenta as ausências.

«Seria uma falta de respeito pelos outros que têm muita competência. O Matheus é ainda uma incógnita, treinou hoje e não sentiu nada, vamos ver, mas tenho confiança total em todos os guarda-redes», referiu ainda.

Depois do jogo desta quinta-feira, o Sp. Braga volta a jogar domingo, para a I Liga, recebendo o Moreirense, e na quinta-feira seguinte (29 de agosto) vai à Áustria para a segunda mão do play-off.