Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, admite existir «um lado emocional» no jogo com o Rio Ave, a equipa que orientou na época passada, mas garantiu que vai «jogar para ganhar», esta terça-feira, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

«Tenho uma relação muito boa com toda a gente no clube [Rio Ave], desde o presidente ao roupeiro, e uma empatia fantástica com os jogadores e com todos os departamentos do clube, ao qual envio um grande abraço, é um prazer reencontrá-los», disse o treinador na antevisão, em declarações à televisão do clube minhoto.

Carvalhal acrescenta, no entanto, que, neste caso, o profissionalismo fica acima dos aspetos emocionais. «Sou treinador do Sp. Braga e vamos abordar este jogo com a seriedade e a competitividade do costume. Vamos jogar para ganhar, é isso que fazemos em todos os jogos, sabendo que vamos defrontar um adversário de muito respeito, com muita qualidade, tem um bom treinador e uma boa equipa, individualmente tem uma equipa muito competente, [mas] creio que preparámos bem o jogo e vamos dar uma boa resposta», prosseguiu.

O treinador espera um adversário a jogar para ganhar em Braga até porque, considera, «desde há uns anos, o Rio Ave deixou de ser uma equipa subserviente e de jogar em contra-ataque, não tem esse perfil».

«Essa foi, aliás, uma das premissas minhas quando falei com o presidente António Campos para ir treinar o clube, o Rio Ave partir para todos os jogos para ganhar e ter o controlo do jogo, é esse Rio Ave que estou à espera e não um contranatura em relação ao que evoluiu nos últimos anos. Isso pode ser bom para o jogo porque o Rio Ave vai tentar ganhar o jogo e tentar ter a bola e nós também», disse.

Depois de um ciclo com muitos jogos, sobretudo por causa da Liga Europa, Carlos Carvalhal destacou o facto de ter agora mais tempo para prepará-los, «cuidar de pormenores, trabalhar aspetos de bola parada e outros que fazem render pontos».

O Sp. Braga vem de uma sequência de de três vitórias seguidas, para Liga Europa, taças de Portugal e da Liga, mas, na última jornada do campeonato, registaram uma derrota diante do Belenenses (1-2), e vão defrontar uma equipa que não vence na Liga há quase dois meses.