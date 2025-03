Carlos Carvalhal destacou este sábado o papel da sua equipa técnica na campanha do Sp. Braga na Liga, ainda sem derrotas em 2024, reforçando a vontade de dar sequência a esta boa série na deslocação deste domingo a Vila do Conde (20h30).

Questionado sobre se, com mais investimento, a equipa poderia estar a lutar pelo título, o treinador lembrou que o Sp. Braga já esteve em sexto lugar e, se está agora em quarto, com os mesmos pontos do que o terceiro, o FC Porto, e a seis do duo da frente, Sporting e Benfica, «é porque houve um crescimento grande da equipa» ao longo da época.

«Se calhar podemos pensar de outra forma, que o Sp. Braga tem uma grande equipa técnica e que, com os recursos que tem, consegue fazer chegar a equipa onde está e com a pontuação que tem. Isso é de valorizar. Não só da equipa técnica, como dos jogadores, porque temos de dar mérito aos jogadores», reforçou, destacando também o papel do plantel.

O técnico recordou que, no seu segundo ano da segunda passagem pelo clube minhoto, «houve uma sangria muito grande, saíram o Paulinho, o Esgaio, o Fransérgio e outros, depois floriram outros jogadores, como o Rodrigo Gomes, que saiu para Inglaterra [Wolverhampton].

«Estamos a viver um ciclo idêntico, tentámos potenciar ao máximo dos jogadores, como o Bruma, por exemplo [que saiu para o Benfica em janeiro], que acabou por ter uma rentabilidade para o clube, tendo em conta a idade dele [30 anos]», prosseguiu.

Na quarta-feira, os bracarenses foram eliminados dos quartos de final da Taça de Portugal pelo Benfica (0-1), no Estádio da Luz, em Lisboa, mas no campeonato vêm de uma senda de seis vitórias e um empate nas últimas sete partidas.

O treinador desvalorizou o desaire na Taça – «não belisca nada, a equipa caiu de pé» - e destacou a «boa sequência» no campeonato, notando ainda o facto de o Sp. Braga ser uma «das melhores equipas fora de casa».

«Vamos para um campo que me diz muito, passei um ano maravilhoso no Rio Ave, um campo difícil, com uma massa associativa apaixonada a apoiar, um bom treinador e uma boa equipa. Vamos ter dificuldades, mas vamos procurar os três pontos, porque o nosso percurso recente leva-nos a ter essa confiança», afirmou.

O treinador lembrou que o Rio Ave só tem uma derrota caseira esta época [3-0 com o Sporting] e pediu «respeito, humildade, foco e muita ambição» e revelou que, mesmo antes do jogo com o Benfica, a deslocação ao terreno dos vila-condenses já tinha sido abordada com o grupo de trabalho.

«Falámos com os jogadores que este era também um jogo importante, estamos focados neste jogo, com a confiança no nosso passado recente no campeonato e de que caímos de pé na Taça de Portugal», reforçou.

Questionado sobre se o preocupam as recentes polémicas com as arbitragens, envolvendo igualmente o videoárbitro, nomeadamente também no jogo com o Benfica, o treinador notou que a pergunta parte de uma «assunção» de que se vai entrar numa fase «delicada» e que «tem existido muitas situações à volta dos jogos e que, se calhar, podem acontecer até ao final» da época.

«Nem preciso de dar resposta. Limito-me a treinar, a preparar a equipa para jogar e tentar ganhar jogos seja em que circunstâncias for», disse.

Niakaté, Vítor Carvalho e Zalazar estão na fase final da recuperação das respetivas lesões, mas ainda vão ficar de fora do jogo com o Rio Ave.

O treinador perspetivou que dentro de «uma ou duas semanas» possa ter todo o plantel disponível, se não surgirem, entretanto, outros problemas físicos.