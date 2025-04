Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Sporting (1-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

Entrada no jogo difícil para o Sp. Braga, mas a equipa conseguiu reagir com uma segunda parte muito bem conseguida.

«Sim, acho que é uma boa análise do jogo. Diria que nos primeiros trinta minutos, temos ali um período ou outro em que conseguimos ter bola, estar no meio-campo ofensivo a circular bola, sem grandes oportunidades, mas tivemos um ou dois remates, mas não criámos muito. O que resulta deste jogo é uma atitude competitiva muito forte da nossa equipa, um acreditar até ao fim em termos de resultado. Um tremendo mérito dos jogadores. Crédito total para os jogadores, foram inexcedíveis naquilo que era necessário para conseguimos, pelo menos, um ponto aqui, neste estádio, contra o campeão nacional.

Sempre que mudou, acrescentou algo à equipa. Foi o caso do Afonso Patrão que acabou por marcar o golo do empate.

«São opções que nós temos, miúdos que têm uma competência boa, que têm demonstrado estar à altura dos adultos, o que para nós é o mais importante. Dento dessa dinâmica, do trabalho que o SP. Braga faz na formação, o clube está de parabéns. Tenho uma pedrinha no sapato em relação ao Custódio, prejudicamos muito trabalho da equipa B, mas, mesmo assim, ele tem feito um trabalho excelente. Os jogadores vêm muito bem preparados. O Pires, dos sub-19, está a fazer um trabalho espetacular e tem miúdos como o Vidigal que já esteve aqui. O Patrão também saltou dos sub-19 para cá. São miúdos muito bem preparados, muito bem treinados. No fundo, é dar sequência à fábrica de produção que o Sp. Braga tem. Os miúdos entraram bem, acrescentaram e fico feliz pelo Patrão. Tão novinho, é uma alegria».

Não quer colocar o Sp. Braga no lote de candidatos, mas subiu hoje à terceira posição. O que é que significa?

«Significa que temos de estar preparados para o que aí vem, temos de star mioto focados nos adversários, desconfiar dos adversários. O jogo mais importante da nossa vida é o AVS no próximo domingo. Vamos preparar da melhor maneira para vencer, depois vamos até ao fim a tentar fazer o máximo de número de pontos».

Terminar no pódio é um objetivo realista do Braga?

«Não, queremos é somar pontos. Sabemos o que é a dificuldade de conseguir pontos. Hoje conseguimos empatar, mas foi extremamente difícil para nós, mas tornámos as coisas difíceis para o Sporting também».