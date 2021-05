Carlos Carvalhal assumiu que o Sp. Braga está aquém do expectável nesta edição da Liga, na qual a equipa minhota chegou a estar no segundo lugar, mas acabou por cair nas últimas jornadas para o quarto posto com 60 pontos.

«Se pensava ter mais pontos nesta altura? Pensava. Estivemos envolvidos em quatro competições e esta foi a competição em que ficámos mais aquém, podíamos ter feito mais pontos. Há explicações para isso, mas ainda assim podíamos ter feito mais pontos», reconheceu o treinador dos arsenalistas na antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Moreirense.

O Sp. Braga vem de quatro jogos consecutivos sem ganhar. No último jogo, apesar do empate diante do Gil Vicente, Carvalhal disse já ter identificados melhorias na equipa. «Foi uma evolução significativa a todos os níveis em relação a um ponto de partida mau, com o Paços de Ferreira [1-1]. A atitude e entrega foram boas, a reação à perda de bola foi excelente, na circulação de bola podemos melhorar, queremos fazer mais e melhor. Pensamos que vamos evoluir e ficar mais próximos do que a equipa realmente vale, diante de um Moreirense que tem um treinador com um futebol positivo, que procurar jogar para vencer os jogos e está a fazer uma boa campanha», frisou.

Recorde-se que o Sp. Braga ainda vai jogar a final da Taça de Portugal, a 23 de maio com o Benfica, mas o treinador dos minhotos garante que ainda não está a pensar nisso. «Temos que respeitar o Sp. Braga e jogar sempre para vencer, isso é inegociável. Não vou deixar que isso [pensar já na final da Taça] aconteça. Defender a camisola do Sp. Braga tem uma obrigação e uma exigência muito grandes, jogar nos limites até num particular», disse.

Carlos Carvalhal abordou ainda a conquista do campeonato por parte do Sporting e disse que o título está bem entregue. «Foi um justo vencedor, da minha parte, do grupo de trabalho e do Sporting de Braga, endereço os parabéns ao Sporting por ser o novo campeão», rematou.